Onder een stralende Spaanse winterzon kwamen de coureurs donderdagochtend het Circuit de Barcelona-Catalunya op voor de tweede dag van de pre-season track session. Voor verschillende coureurs was het de eerste mogelijkheid om hun nieuwe wagen goed aan de tand te voelen, nadat hun teamgenoot woensdag aan de test was begonnen. Zo had Sergio Perez zijn eerste volledige dag in de Red Bull RB18, stapte Daniel Ricciardo in bij McLaren, maakte Pierre Gasly zijn eerste serieuze meters met de AlphaTauri AT03, liet F1-debutant Guanyu Zhou zich in de cockpit van de Alfa Romeo C42 zakken en kwam Esteban Ocon nu wel daadwerkelijk in actie voor Alpine, nadat de Fransman op woensdag onterecht zijn opwachting had gemaakt op het tijdenscherm.

Nadat de eerste testdag met de nieuwe Formule 1-auto’s voor het seizoen 2022 zonder ook maar één onderbreking was verlopen, moest de actie op donderdag tot twee keer toe worden stilgelegd. Sergio Perez zorgde in de ochtend voor een code rood door de RB18, die woensdag nog zo betrouwbaar was, bij de dertiende bocht stil te zetten met een versnellingsbakprobleem. Nikita Mazepin veroorzaakte in de middag een rode vlag. De Rus parkeerde zijn Haas met een technisch probleem bij de negende bocht. Later bleek het om een beschadigde brandstofpomp te gaan. Het mankement kon redelijk snel verholpen worden: nog geen uur later was Mazepin alweer op de baan te vinden. Bij Perez duurde het veel langer voordat hij weer verder kon met zijn programma. De middagsessie was al ruim over de helft toen de Mexicaan zich weer op het circuit liet zien.

Daniel Ricciardo was de snelste in de ochtendsessie met een 1.20.355 en stond met die tijd ook in de middag nog lang bovenaan. Met nog iets meer dan een uur te gaan nam Charles Leclerc echter over aan de bovenkant van de tijdenlijst door op C3-banden naar een 1.19.804 te hobbelen. De Monegask maakte daar tijdens het laatste half uur nog een 1.19.689 van, waarmee hij de dag als snelste eindigde maar nog wel iets meer dan een tiende van de snelste tijd van woensdag zat (1.19.568 van Lando Norris). Pierre Gasly bezette een groot deel van de dag de derde stek in de tijdenlijst, maar wist in het afsluitende uur nog een plaats op te schuiven door op C4-banden een 1.20.030 te rijden. De Fransman verbeterde zich daarna nog naar een 1.19.918. Ricciardo kwam richting het einde van de middag tot een 1.20.255, waarmee hij de dag als derde besloot.

George Russell tekende voor de vierde tijd door de Mercedes W13 in de middag naar een 1.20.537 te brengen. Carlos Sainz eindigde de dag als vijfde met dank aan zijn 1.20.546 uit de ochtend. Sebastian Vettel ging in de Aston Martin rond in een 1.20.784, waarmee hij goed was voor de zesde tijd. Sergio Perez wist eenmaal terug op de baan nog tot de zevende tijd te komen (1.21.430). Nikita Mazepin (Haas), Alexander Albon (Williams) en Guanyu Zhou (Alfa Romeo) maakten de top-tien compleet. Lewis Hamilton reed in de ochtend een 1.22.562. Daarmee was de zevenvoudig wereldkampioen de langzaamste van de dag.

Pierre Gasly was de meest productieve rijder; de Fransman rondde de Catalaanse baan liefst 147 keer. Daniel Ricciardo en Esteban Ocon hadden met respectievelijk 126 en 125 ronden eveneens een drukke dag. Ferrari maakte als team echter de meeste meters: Carlos Sainz en Charles Leclerc completeerden gezamenlijk 150 ronden. Bij Perez stond de teller lange tijd op 38 ronden door het versnellingsbakprobleem. De Mexicaan wist daar uiteindelijk nog veertig aan toe te voegen, waarmee hij uitkwam op 78 ronden. Ook Alfa Romeo bleef onder de honderd ronden. Zhou legde weliswaar 71 ronden af, Bottas kwam in de ochtend om onduidelijke redenen niet verder dan 21 stuks.

Vrijdag is de derde en laatste dag van de test in Barcelona. Max Verstappen komt dan tijdens de ochtendsessie in actie.

Uitslag F1-test Barcelona - donderdag