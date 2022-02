Hamilton tijdens radiostilte ook niet betrokken bij nieuwe Mercedes

Lewis Hamilton heeft woensdag zijn eerste publieke meters gemaakt in de W13, al betekende die testdag in Catalonië niet helemaal zijn vuurdoop in de 2022-auto. Vorige week gaf Hamilton immers al acte de présence bij de Mercedes-presentatie en mocht hij de W13 diezelfde dag nog aan de tand voelen op het circuit van Silverstone. Een week eerder, op 8 februari, bevestigde Mercedes aan Motorsport.com dat Hamilton voor het eerst weer in de fabriek te Brackley actief was.

Gevraagd of Hamilton in de periode tussen Abu Dhabi en begin februari wel betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de W13 en in contact met Mercedes heeft gestaan, luidt het antwoord: "Vorig jaar heb ik de ontwerpfase van deze auto wel op de voet gevolgd. Maar toen ik wegging, heb ik me volledig van F1 afgesloten. Ik heb tijdens de hele break niet op mijn telefoon gekeken en heb alleen maar tijd met mijn familie doorgebracht", aldus de zevenvoudig wereldkampioen in Barcelona.

Ook in die familiekringen heeft Hamilton zich naar eigen zeggen zo min mogelijk met de Formule 1 beziggehouden. "Het was niet verboden om over F1 te praten, maar dat was wel het laatste waar ik het met iemand over wilde hebben. Natuurlijk praat ik met mijn vader wel over die dingen omdat we samen aan deze reis zijn begonnen, maar verder hebben we het er niet over gehad. Het ging afgelopen winter meer om leven in het moment en om herinneringen maken. In deze sport zijn we vaak zo gefocust dat we die dingen vergeten. Het is in dat opzicht een geweldige tijd geweest, erg verfrissend. Het was zelfs de beste tijd die ik ooit met mijn familie heb doorgebracht."

Inmiddels is de blik volledig op het nieuwe seizoen gericht en wil Hamilton liever niet meer praten over de gebeurtenissen in Abu Dhabi - of het moet al zijn over wat er te leren valt. "Vorig week heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen. Ik heb er eigenlijk niets meer aan toe te voegen. Ik focus mij nu volledig om mijn nieuwe taak en dat is om deze 2022-auto onder de knie te krijgen, de nieuwe regels te doorgronden en het team vooruit te helpen. Het heeft ook geen zin meer om terug te kijken of daar nog allerlei commentaar op te geven. Dat is geweest, nu moeten we verder."