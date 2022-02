F1-test 2022 liveblog: Volg dag 2 van de test in Barcelona live

04:30 We spraken gisteren exclusief met Pierre Gasly. Over zijn eerste kennismaking met de AlphaTauri AT03 vertelde hij ons dat de auto heel anders aanvoelt dan de wagen van vorig jaar. Op de vraag wat er dan precies anders aanvoelt, zei hij: “Alles. De steering input, de wijze waarop de auto reageert, de balans van de wagen…”



“Maar ik reed over een natte baan en de auto was niet echt afgesteld voor die omstandigheden. Het voornaamste was dat ik een comfortabel gevoel in de auto kreeg en alles betrouwbaar was. Maar het algehele gevoel in de auto is anders. Hoe de auto zich gedraagt bij het ingaan van de bochten, is anders en je visuele referenties zijn anders door de wheel covers op de voorkant.“



“Maar ik heb maar iets van acht ronden over Misano gereden, wat niet een circuit is waarop we racen. Ik wil graag zien hoe het hier in Barcelona is. Ik heb hier veel meer ervaring, ik heb hier duizenden ronden gereden. Dit is een veel betere plek om te beoordelen hoe het is ten opzichte van voorgaande jaren.”