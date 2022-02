Ricciardo snelste tijdens ochtend tweede F1-testdag, Perez veroorzaakt rode vlag

Na een zonnige eerste testdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya worden de teams ook tijdens de tweede testdag op uitstekend weer getrakteerd. Het was bij aanvang de ochtendsessie met 10 graden een stuk minder koud dan dinsdag om dezelfde tijd. Met dank aan een stralende zon bedroeg de temperatuur bij het aanbreken van de lunchpauze een comfortabele 16 graden.

Niets stond de teams dus in de weg om op woensdagochtend veel ronden te rijden met hun nieuwe bolides. Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr. en Pierre Gasly gingen meteen aan de slag toen het licht aan het einde van de pits op groen werd gezet. De snelste tijd ging aan het begin van de dag van hand tot hand, totdat Sainz na drie kwartier zijn Ferrari bovenaan zette met een 1.21.708. De Spanjaard scherpte zijn tijd gedurende de ochtend meerdere keren aan en bleef zo voor een groot deel van de ochtend op P1 staan.

Met nog iets meer dan een half uur te gaan kwam Sergio Perez door een versnellingsbakprobleem tot stilstand bij het uitkomen van de dertiende bocht. De Red Bull Formule 1-coureur veroorzaakte zo de eerste rode vlag van deze test. Nadat de RB18 was geborgen en met een truck was teruggebracht naar de pits kon er nog vijftien minuten gereden worden tot de vlag werd uitgehangen voor de lunch. Ricciardo maakte van de gelegenheid gebruik door zijn McLaren op C3-banden naar een nieuwe snelste tijd te sturen: 1.20.355. Sainz moest zodoende genoegen nemen met de tweede stek in de tijdentabel.

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly verbeterde zich in de laatste minuten van de ochtendsessie op C3-banden naar een 1.20.764, waarmee hij even tweede stond alvorens Ricciardo de snelste tijd opeiste en de Fransman naar P3 zakte. Alexander Albon kwam met de Williams tot een 1.21.531, waarmee hij op acht tienden van Gasly vierde was. Lance Stroll klokte de vijfde tijd met een 1.21.920 en was maar nipt sneller dan Mick Schumacher in de Haas (1.21.949). Valtteri Bottas was maar weinig op de baan te vinden, maar was met de Alfa Romeo wel goed voor de zevende tijd (1.22.288). Sergio Perez en Lewis Hamilton hielden zich nadrukkelijk niet bezig met het rijden van snelle tijden en waren met respectievelijk een 1.22.412 en een 1.22.562 slechts achtste en negende in de tijdentabel. Alpine-coureur Esteban Ocon was hekkensluiter met een 1.23.280.

Om 14.00 uur gaat het testen op het Circuit de Barcelona-Catalunya verder.

Uitslag ochtendsessie F1-test Barcelona - donderdag

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden/bandL 1 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.355 64/C3 2 Carlos Sainz Ferrari 1:20.546 +0.191s 71/C3 3 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.764 +0.409s 60/C3 4 Alex Albon Williams 1:21.531 +1.176s 47/C3 5 Lance Stroll Aston Martin 1:21.920 +1.565s 55/C2 6 Mick Schumacher Haas 1:21.949 +1.594s 65/C3 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:22.288 +1.933s 21/C3 8 Sergio Perez Red Bull 1:22.412 +2.057s 38/C2 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:22.562 +2.207s 40/C2 10 Esteban Ocon Alpine 1:23.280 +2.925s 66/C2