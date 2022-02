F1 plant crisisoverleg met teambazen over Russische Grand Prix

Donderdag heeft Rusland met een grootschalige inval in Oekraïne en bombardementen een oorlog ontketend. De daden van Vladimir Poetin zetten de internationale verhoudingen meer dan op scherp en overschaduwen logischerwijs alle gebeurtenissen in de sport, zo ook in de Formule 1. Toch houdt het conflict de gemoederen in de paddock wel bezig. Voor het laatste weekend van september heeft de koningsklasse immers een race in het Russische Sochi gepland, al lijkt het doorgaan daarvan hoogst onwaarschijnlijk als de agressie in de komende maanden aanhoudt.

De Formule 1-organisatie heeft formeel laten weten vinger aan de pols te houden en de situatie nauwlettend te monitoren. Sebastian Vettel durfde op eigen initiatief wel een krachtiger statement te maken door te stellen dat het absoluut niet goed is om 'naar zo'n land te gaan' en daaraan toe te voegen dat hij in ieder geval niet zal racen in het voormalig olympisch dorp. Wereldkampioen Max Verstappen liet weten het 'niet correct' te vinden om te racen in een land dat oorlog voert.

Het geheel leidt donderdagavond tot een extra bijeenkomst van de teambazen, waarin zij worden bijgepraat over de situatie en hoe de Formule 1 daar momenteel naar kijkt. "Het is buitengewoon triest, al is het enige dat we momenteel als F1 kunnen doen afwachten en zien hoe de situatie zich ontwikkelt", laat Ferrari-teambaas Mattia Binotto weten. "Van nu tot september is er nog tijd en mijn voornaamste wens is dat het snel stopt." Maar zelfs als dat laatste het geval is, dient zich nog altijd de vraag aan of de Formule 1 dit jaar überhaupt wel in Rusland moet rijden.

"F1 probeert alles in de gaten te houden en vanavond is er een bijeenkomst met ons allemaal. Daarin proberen we de situatie te begrijpen en ook te bespreken hoe we daarmee om moeten gaan", vervolgt Binotto. "Maar het allerbelangrijkste is wat er momenteel in Oekraïne gebeurt en dat vind ik zoals gezegd verschrikkelijk triest."

Williams-voorman Jost Capito is logischerwijs een vergelijkbare mening toegedaan. "De situatie daar is erg triest en onze gedachten gaan uit naar de mensen die er direct bij betrokken zijn. Het laat ons ook in de spiegel kijken en beseffen dat F1 zeker niet het belangrijkste in de wereld is. Er zijn thema's die vele malen groter en belangrijker zijn. We denken erover na hoe we het maximale uit een auto kunnen halen, terwijl andere mensen bang zijn om hun leven te verliezen. Dit moeten we bij ieder besluit in gedachten houden, ik denk ook dat we in dat opzicht allemaal op één lijn zitten."