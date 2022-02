Vettel heeft besluit over Russische GP al genomen: “Ik race niet”

Woensdagavond kwamen de eerste berichten naar buiten dat Rusland aan een grote militaire operatie is begonnen in Oekraïne, nadat de afgelopen weken de spanningen in het gebied al toenamen. Donderdag reageerde de Formule 1 op de inval door te stellen dat de situatie in Rusland gemonitord wordt, maar dat er op dit moment nog geen verdere uitspraken worden gedaan over het doorgaan van de Russische Grand Prix. Die race staat voor 25 september gepland, maar door de huidige ontwikkelingen is het de vraag of F1 überhaupt wel naar het Sochi Autodrom moet afreizen.

Daar waar de Formule 1 nog geen besluit heeft genomen en de situatie wil afwachten, heeft GPDA-directeur Sebastian Vettel inmiddels wel zijn conclusies getrokken. Dat doet hij op persoonlijke titel, omdat de GPDA dit jaar nog niet bijeen is gekomen. “Persoonlijk was ik in shock toen ik wakker werd en het nieuws hoorde”, zegt de Aston Martin-coureur in de persconferentie in Barcelona. “Het is vreselijk om te zien wat er gebeurt. En als je naar de kalender kijkt, hebben wij een race in Rusland gepland. Mijn eigen mening is dat ik niet moet gaan en niet zal gaan. Het is denk ik heel verkeerd om in dat land te racen. Het spijt me voor de onschuldige mensen die hun leven verliezen, vermoord worden omwille van domme redenen onder een heel vreemd en wreed regime.”

Voor Vettel staat dus vast dat hij geen behoefte heeft om in Rusland te racen, zelfs als de Formule 1 de race op de kalender laat staan. Regerend wereldkampioen Max Verstappen is niet zo uitgesproken over zijn eigen deelname, maar laat wel merken dat de F1 zou moeten ingrijpen: “Als een land in oorlog is, horen we daar niet te racen.” Daar staat tegenover dat Fernando Alonso en Charles Leclerc zich tijdens de persconferentie op de vlakte hielden over of de F1 in Rusland moet racen. De tweevoudig wereldkampioen van Alpine stelt dat de sport uiteindelijk “voor het beste kiest”, terwijl de Ferrari-coureur van mening is dat de Formule 1 “een besluit neemt en meer informatie heeft dan wij als coureurs.”

De Formule 1 zit niet als enige met de kwestie Rusland in de maag, ook in andere sporten worden de ontwikkelingen rond de invasie van Oekraïne nauwgezet bekeken. Zo is de finale van de Champions League dit jaar toegewezen aan Sint-Petersburg. De UEFA is naar verluidt van plan om daar een streep door te zetten en de finale naar een stad in een ander land te verplaatsen.