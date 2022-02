Max Verstappen: "Masi is voor de bus gegooid, het is diep triest"

Michael Masi is in de nasleep van Abu Dhabi vervangen als wedstrijdleider en krijgt van de FIA een andere rol toebedeeld. Met Eduardo Freitas en Niels Wittich heeft de Formule 1 voor twee nieuwe wedstrijdleiders gekozen, al is het volgens Max Verstappen een compleet verkeerde zet geweest om Masi uit zijn functie te zetten. "Ik vind dit absoluut niet correct. Iedereen probeert het zo goed mogelijk te doen en daarbij kan iedereen wel hulp gebruiken. Als coureurs hebben wij ook een heel team achter ons staan. Ik vind dit buitengewoon oneerlijk voor Michael, in mijn optiek is hij voor de bus gegooid", laat Verstappen in duidelijke bewoordingen aan onder meer Motorsport.com weten.

"Mensen praten veel over wat er in Abu Dhabi is besloten, maar kun je jezelf überhaupt voorstellen dat een scheidsrechter - in wat voor sport dan ook - continu een coach in zijn oor heeft te schreeuwen voor een gele kaart, rode kaart of juist geen overtreding? Op die manier is het onmogelijk om een besluit te nemen. Dat de Formule 1 heeft toegestaan dat teamleden tegen hem konden praten terwijl hij beslissingen moest nemen, is compleet verkeerd. Michael moest het besluit nemen en niet de mensen die in zijn oor schreeuwden. Dezelfde mensen die Michael nu ontslaan, hebben dat schreeuwen in eerste instantie toegestaan. Ik vind dit onacceptabel, ongelooflijk zelf."

"Ik vind het persoonlijk ook erg jammer voor Michael. Ik heb niets tegen de nieuwe wedstrijdleiders hoor, die zijn volgens mij ook wel capabel, maar ik vind het vooral diep triest voor Michael. Ik heb hem ook persoonlijk een berichtje gestuurd", doet de wereldkampioen uit de doeken. "Dit is zeker niet het juiste besluit. Toen Charlie Whiting overleed, was het sowieso heel lastig om het stokje over te nemen. Charlie had zoveel ervaring en ook hij had steun. Daardoor had je ook mensen naast Michael kunnen zetten."

Bovendien had Verstappen het beter geacht om Masi te laten leren van zijn eigen ervaringen in de sport. "Iedereen heeft ervaring nodig. Als ik nu terugkijk op mijn eerste jaar in F1, was ik ook een complete rookie. Nu ben ik veel verder dan toen en hetzelfde was met Michael gebeurd. Om hem meteen maar te ontslaan, vind ik absoluut niet de juiste keuze. Ik wens hem in ieder geval het allerbeste voor zijn volgende uitdaging en hoop dat dat iets beters is dan wedstrijdleider in F1 zijn."

Waarom FIA voor symboolpolitiek kiest: het vertrek van Masi geanalyseerd: Analyse: Masi makkelijk slachtoffer, FIA kiest voor symboolpolitiek

Video: Het vervangen van Masi uitgebreid besproken in de F1-update