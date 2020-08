Hamilton met veel machtsvertoon naar pole, Verstappen P3 op Spa

Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Belgische Grand Prix ging het vooral over Ferrari. Het team uit Maranello maakte namelijk een dramatische indruk tijdens de eerste trainingen op vrijdag. Charles Leclerc en Sebastian Vettel waren bijna twee seconden verwijderd van de snelste tijd, die gereden werd door Max Verstappen, en stonden aan het einde van de dag slechts vijftiende en zeventiende in de tijdenlijst. En tijdens de derde training op zaterdag bleek het lek nog niet boven. Leclerc bleef steken op P17, terwijl Vettel de langzaamste was op de zeven kilometer lange omloop in de Ardennen. Zou de Italiaanse formatie in België haar slechtste kwalificatieresultaat sinds lange tijd behalen?

Q1: Ferrari op de wip

Het was zelfs de vraag of Ferrari, dat een jaar geleden nog heer en meester was op Spa-Francorchamps, wel door Q1 zou komen, gezien de rampzalige resultaten in de vrije trainingen. Het scheelde uiteindelijk maar weinig. Charles Leclerc, de polesitter van vorig jaar, en Sebastian Vettel stonden na de eerste runs veertiende en negentiende en moesten later in de eerste sessie dus nog flink aan de bak. Vettel verbeterde zich op de valreep naar de dertiende tijd, terwijl Leclerc op het nippertje doorging met de vijftiende tijd.

Ferrari-klantenteams Alfa Romeo en Haas waren wel klaar na Q1. Kimi Raikkonen, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi en Kevin Magnussen eindigden samen met Williams-coureur Nicholas Latifi roemloos buiten de top-vijftien.

Bij Mercedes was er ondertussen geen vuiltje aan de lucht. Lewis Hamilton noteerde tijdens zijn eerste run meteen een 1.42.323, waarmee hij al onder de pole-tijd van vorig jaar zat. Valtteri Bottas zette de andere Mercedes op P2 met een 1.42.534. Max Verstappen stond na de eerste serie snelle ronden vijfde, maar bleef op de baan voor een tweede poging en klom met een 1.43.197 op naar de derde stek in de tijdenlijst.

Q2: Eindstation voor de Scuderia

Ferrari had zich het hele weekend nog niet in de top-tien laten zien en daar kwam in Q2 geen verandering in. Vettel en Leclerc kwamen tijdens hun eerste run niet verder dan de dertiende en veertiende tijd, waarmee ze alleen sneller waren dan Williams-coureur George Russell. En het Ferrari-duo bleef uiteindelijk dertiende en veertiende, zij het dat Leclerc nog naar P13 klom ten koste van zijn teamgenoot.

Hamilton, Bottas en Verstappen gingen op de mediums naar buiten en reden daarop een tijd die voldoende was voor deelname aan Q3. Hamilton en Bottas waren opnieuw goed voor de snelste tijden (1.42.014 tegenover 1.42.126), terwijl Verstappen achter Alexander Albon, die 'gewoon' op het zachte rubber reed, op P4 eindigde in Q2 (1.42.473). Racing Point deed eveneens een poging zich te kwalificeren op het medium rubber, maar slaagde daar niet in. Lance Stroll en Sergio Perez stonden na de eerste runs elfde en twaalfde en moesten dus nog een snelle ronde doen op de soft, wat uiteindelijk geen probleem bleek.

Q3: Hamilton op ander niveau

Hamilton vloog in zijn eerste snelle ronde naar een magistrale 1.41.451, waarmee hij een nieuw baanrecord vestigde. Bottas kwam op dat moment niet verder dan een 1.42.029 en was dus liefst zes tienden langzamer dan zijn Mercedes-teamgenoot. Daarachter verraste Daniel Ricciardo door een 1.42.061 te rijden, waarmee de Australiër zijn Renault op P3 plantte. De coureur uit Perth, die op vrijdag ook al een veelbelovend tempo aan de dag legde, was aan het begin van Q3 dus sneller dan Verstappen, die zijn Red Bull naar een 1.42.080 stuurde.

Aan het einde van de kwalificatie bleek Hamilton nog meer in huis te hebben. De regerend kampioen verbeterde zich naar een 1.41.252. Bottas ging wel harder, maar een 1.41.763 betekende dat hij genoegen moet nemen met de tweede startplek. Verstappen stelde in de slotfase orde op zaken door rond te gaan in een 1.41.778, waarmee hij Ricciardo voorbij ging voor de derde startpositie en maar nipt tekort kwam voor P2. Albon was vijfde in de kwalificatie, terwijl Ocon de goede vorm van Renault in België onderstreepte door als zesde te eindigen in de kwalificatie. De vierde en vijfde rij is voor de mannen van McLaren en Racing Point: Carlos Sainz, Sergio Perez, Lance Stroll en Lando Norris.

De Grand Prix van België start zondag om 15.10 uur.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van België - Kwalificatie

