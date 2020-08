Verstappen grijpt net naast tweede startplek: "Beter dan verwacht"

Waar Verstappen op vrijdag nog de snelste man was in de trainingen, gaf hij na afloop al aan op zaterdag 'geen strijd voor pole te verwachten'. Tijdens de kwalificatie bleken die woorden hout te snijden. Mercedes zette zoals zo vaak een tandje bij, waarna Lewis Hamilton de concurrentie met ruime marge het nakijken gaf. Komt nog bij dat Red Bull volgens Helmut Marko heeft gekozen voor een afstelling met meer downforce, die vooral op de race en zelfs op de door Red Bull verwachte regen is gericht.

Dit alles maakte dat Verstappen tijdens de beslissende tijdstraining geen moment in de buurt kwam van pole. Hij moest aan het eind van de rit genoegen nemen met P3, al kon hij Valtteri Bottas het vuur nog wel behoorlijk aan de schenen leggen. Sterker nog: de Limburger kwam slechts 0.015 van een seconde tekort voor een stekje op de eerste startrij. Over de boordradio liet Verstappen meteen weten dat hij energie uit de elektrische motorcomponenten tekort kwam voor het laatste stukje, al wilde hij zich daar nadien niet achter verschuilen. "De ronde was op zich best goed. Ik kwam inderdaad wat energie tekort, maar die beschikbare energie zet je natuurlijk gedurende de hele ronde in. Dus dit was misschien alsnog wel de snelste manier."

Verstappen is dan ook tevreden met de gang van zaken in de Belgische Ardennen. "Ja, voor ons verloopt het weekend tot dusver zeer positief. We kwamen hier naartoe en dachten dat het een erg lastig weekend zou worden. Maar om nu derde en zo dicht bij Valtteri te staan is gewoon goed. Ik kan al met al behoorlijk tevreden zijn", zo concludeerde hij meteen na de kwalificatie tijdens de gridinterviews. "Het was een goede dag, dit biedt ons ook vele kansen voor morgen."

Door zijn laatste ronde in Q2 af te breken, mag de Nederlander die zondagse race net als beide Mercedes-coureurs op de medium-band beginnen. Of Verstappen na deze opsteker voor winst kan vechten? "Poeh, dat weet ik nog niet. Als je naar het verschil in rondetijd kijkt met Lewis, dan denk ik niet dat we in de race meteen met hem kunnen vechten. Maar hier weet je het nooit, ook niet met het weer. Ik hoop persoonlijk wel dat het weer een rol gaat spelen. Dat maakt het voor iedereen net iets moeilijker en zeker ook leuker, vooral op dit circuit", lacht de negenvoudig Grand Prix-winnaar achter zijn mondkapje.

