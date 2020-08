Tech: McLaren experimenteert in Spa met concepten voor 2021

McLaren gaf aan dat het op vrijdag in Spa "experimentele onderdelen" gebruikte om het seizoen 2021 al voor te bereiden. De FIA kondigde aan dat het de hoeveelheid downforce met zo'n 10 procent zal verminderen met drie aanpassingen, voornamelijk om ervoor te zorgen dat de banden van Pirelli het downforceniveau van de wagens nog aankunnen.

Vooral de rand van de vloer wordt onder handen genomen. Een groot diagonaal vlak wordt daar weggenomen, zodat teams er ook geen gleuven meer kunnen aanbrengen, iets wat de voorbije jaren een sport was geworden omdat het een groot effect heeft op de werking van de diffuser en het effect van de lucht op de achterbanden.

Om zich al voor te bereiden op de wijzigingen voor 2021 is McLaren voor zover bekend het eerste Formule 1-team dat een vloer met een specificatie van 2021 heeft getest. De nieuwe vloer werd als experiment tijdens de eerste training voor de Belgische Grand Prix aangebracht op de wagen van Carlos Sainz. Het experiment zal McLaren inzicht en data verschaffen in hoeveel downforce verloren zal gaan door de nieuwe regels, en hoe het team een deel van dat verlies kan proberen opvangen.

Teambaas Andreas Seidl legde uit dat de onderdelen belangrijk zijn om te begrijpen in welke richting het team uit Woking moet werken. Later dit jaar zal het team over de ontwikkelingen voor volgend jaar finaal moeten beslissen. "We testen in de eerste vrije training enkele experimentele onderdelen voor later in het seizoen", voegde de Duitser toe."

Terwijl Sainz die experimentele vloer voor 2021 aan de tand voelde, kreeg teamgenoot Lando Norris de nieuwste update van het team voor dit seizoen ter beschikking. Het team verbeterde de deflectoren op de sidepods met een rij van drie flappen om de luchtstroom over dat deel van de wagen meer te bewerken.