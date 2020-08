Wolff spreekt Hamilton tegen: Bandenwensen zijn 'fysiek onmogelijk'

Hamilton kreeg in de slotfase van de Britse GP te maken met een lekke band en worstelde tijdens de tweede race op Silverstone bovenmatig met de bandenslijtage. De Brit liet een week later weten dat Pirelli beter rubber moet leveren, vooral vanaf 2022, zodat coureurs de banden niet zozeer hoeven te 'managen' en meer kunnen 'pushen'. Wolff toont echter meer begrip voor de lastige situatie waar Pirelli volgens hem mee om moet gaan.

"Pirelli heeft nou eenmaal te maken met de snelheid waarmee wij onze auto's doorontwikkelen en waardoor die auto's steeds meer downforce krijgen, terwijl ze bij Pirelli niet ieder jaar een compleet nieuw product kunnen maken", laat Wolff op Spa aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik hoop vooral op een aardig compromis voor de komende jaren, met de goede band en een toekomstige F1-auto die sowieso veel minder downforce heeft."

Dat Hamilton banden wil die meer grip bieden en tegelijkertijd veel langer mee kunnen, noemt Wolff 'fysiek gezien onmogelijk'. Daarnaast betwijfelt hij of zoiets überhaupt goed zou zijn voor de sport. "Een band die veel meer grip zou hebben en ook nog ongeveer de helft van de race mee zou gaan? Dat zou natuurlijk wel prachtig zijn voor de coureurs, maar ik weet niet of de show [voor fans] daar ook meteen beter van wordt."

Pirelli luistert wel naar kritiek en aanbevelingen coureurs

Naast zijn opmerkingen over de banden an sich liet Hamilton ook weten dat coureurs meer invloed moeten krijgen op de door Pirelli gekozen richting. Volgens hem hebben de F1-piloten nagenoeg geen invloed op keuzes van het Italiaanse merk. Juist dat moet anders. Maar Mario Isola laat namens Pirelli weten zich niet volledig in die woorden van Hamilton te kunnen vinden. "We luisteren wel degelijk naar coureurs. Ik wil hier niet het signaal afgeven of zelfs horen dat we niet naar coureurs zouden luisteren. Steeds als er een coureur beschikbaar is [voor feedback], dan zijn wij dat ook en hetzelfde geldt trouwens voor de FIA."

"We willen ook best wel naar de wensen van Lewis luisteren, alleen moet dat eerst op papier worden gezet en zal het in de praktijk altijd een soort compromis blijken. Je kunt nou eenmaal niet honderd procent grip, honderd procent consistentie en geen enkele bandendegradatie hebben, dat bestaat gewoonweg niet", zet Isola de bovenstaande woorden van Mercedes-teambaas Wolff nog wat extra kracht bij.

VIDEO: Waarom de Formule 1 overstapt op de 18 inch-banden van Pirelli