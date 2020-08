Hamilton: "Pirelli moet vanaf 2022 betere banden leveren aan F1"

Pirelli heeft als enige bandenleverancier in de Formule 1 een zware taak. Of zoals bandenexpert Kees van de Grint al eerder aan Motorsport.com uitlegde: "Je kunt het eigenlijk nooit voor alle partijen goed doen." Dat bleek eind vorig jaar eens te meer. Pirelli had nieuwe banden ontwikkeld voor het F1-seizoen 2020, maar die banden werden na enig testwerk terzijde geschoven door de teams. Het nieuwe product werd niet goed genoeg bevonden, waardoor ook dit jaar de 2019-banden worden gebruikt. Doordat de auto's wel zijn doorontwikkeld en nog meer downforce hebben gekregen, is de belasting van banden toegenomen - kijk maar naar de races op Silverstone.

De eerstvolgende omwenteling wat betreft de banden staat zoals gezegd voor 2022 gepland, als het kampioenschap tegelijk met de nieuwe technische reglementen overstapt op 18 inch. Hamilton voert de druk op Pirelli alvast op voor die verandering. "Eind vorig jaar hebben ze jammer genoeg niet echt goed werk geleverd met het ontwikkeling van de banden voor 2020. Daardoor moeten we nu de banden van vorig jaar nog gebruiken. Op het moment dat ze hun plannen in het verleden presenteerden, maakten coureurs geen onderdeel uit van dat proces. Dat is ook precies waarom ik vorig jaar zelf naar een bijeenkomst in Parijs ben gegaan om de coureurs te vertegenwoordigen", zo laat Hamilton desgevraagd aan Motorsport.com weten.

"We willen er zeker van zijn dat de doelstellingen en plannen ditmaal wel kloppen, dat is in het verleden lang niet altijd het geval geweest. Het heeft waarschijnlijk geen effect op volgend jaar, maar vanaf 2022 hebben we echt betere banden nodig. Banden die meer grip geven, veiliger zijn en ons beter in staat stellen om dicht achter een andere auto te rijden." Hamilton benoemt dit naar eigen zeggen niet voor zichzelf, maar vooral voor fans en de sport als geheel. "We moeten nu vrij veel aan bandenmanagement doen tijdens de races, maar dat willen fans volgens mij helemaal niet zien. Coureurs willen de boel ook niet managen als je achter een andere auto zit, simpelweg omdat de banden niet goed genoeg zijn. We willen Pirelli helpen om in dat opzicht een betere band te maken. Als ze dat tenminste kunnen, dat blijft de grote vraag."

VIDEO: Waarom de Formule 1 overstapt op 18 inch-banden