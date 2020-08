Bandenexpert Van de Grint: “Red Bull heeft verstandige keuze gemaakt”

De Grand Prix van Groot-Brittannië scoorde matig qua amusementswaarde, totdat de slotfase fans ineens op het puntje van de stoel kreeg. Drie lekke banden waren daar debet aan met Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Valtteri Bottas als slachtoffers. "Voor die tijd was er inderdaad niet gek veel aan. In het middenveld waren de gevechten nog wel aardig, maar dat willen we eigenlijk vooraan zien. In dat opzicht had deze race wel een spectaculair einde nodig. Anders was het echt een saaie vertoning geworden", blikt Van de Grint terug.

Begrip voor Red Bull-aanpak: "Ik spreek uit ervaring"

In die slotfase verloor Bottas zeer kostbare punten in de titelstrijd. Hamilton ontsnapte doordat de pechduivel bij hem later toesloeg en doordat Verstappen op respectabele achterstand reed. De Limburger had kort daarvoor een extra pitstop gemaakt om eigen problemen met de Pirelli-banden te voorkomen en om de snelste raceronde te pakken. Het leverde de nummer drie uit het WK een extra puntje op of heeft het hem juist een overwinning gekost? "Nee, dat vind ik te makkelijk. Je moet het maar even doen, op zo'n moment de knoop doorhakken. Op dat moment was het ook gewoon een verstandig besluit: kiezen voor veiligheid en dat extra punt. Dat hij dankzij problemen van anderen tweede is geworden, is op zich al een mooie bonus. Zonder die problemen was hij namelijk derde geworden en als Racing Point niet zo teleur zou stellen dan zelfs vierde. Dus nee hoor, dit is gewoon goed gedaan. Alle begrip daarvoor."

Des te meer omdat Van de Grint uit ervaring weet hoe lastig het is om in een 'split-second' een dergelijk besluit te nemen. "In dit geval spreek ik inderdaad uit ervaring. Ik heb zelf in die situatie gezeten met Schumacher en heb ook moeten beslissen of hij nog een ronde door zou rijden of niet. Daar zit altijd een bepaalde geluksfactor bij. Het is zo makkelijk om er vanaf de bank iets van te vinden, maar als je daar echt staat is het heel anders. Ik heb er geen enkele kritiek op en vind het een prima beslissing." Ook al omdat het met de kennis van dat moment de veiligste optie was. "Op dat moment weet je helemaal niet wat er met Hamilton gaat gebeuren. Het is heel makkelijk om achteraf te zeggen ‘hij had door moeten rijden.’ Ik kan daar wel iets tegenover stellen: wat als Max zelf ook een lekke band had gekregen? Dan was het ineens een heel ander verhaal geweest."

"Niet terecht dat mensen meteen naar Pirelli wijzen"

Door die lekke banden gaat de beschuldigende vinger al snel richting Pirelli. Maar ook dat is volgens Van de Grint te makkelijk. "Ik vind dat niet terecht. Laten we vooropstellen dat ze als enige bandenleverancier een zware taak hebben. Als dit gebeurt in een strijd tussen verschillende bandenleveranciers – ik herinner me Mika Hakkinen op Hockenheim nog wel – dan is het natuurlijk ook niet goed, maar wordt het als onderdeel van die strijd gezien. Maar als je de enige leverancier bent zoals Pirelli, dan lig je onder een vergrootglas en kun je het nooit goed doen. Bovendien is er door corona niet meer getest voor aanvang van het seizoen. Ze hebben waarschijnlijk een inschatting gemaakt op basis van de data van vorig jaar. Dan kun je jezelf wel eens verrekenen over de afbouw van het karkas. En we weten natuurlijk ook niet wat ze aan teams hebben doorgegeven, misschien zijn die wel langer doorgereden dan geadviseerd. Ik vind het in ieder geval niet terecht dat mensen meteen naar Pirelli wijzen."

Tekst gaat verder onder de foto:

Alhoewel Pirelli de oorzaak nog niet heeft gevonden dan wel gecommuniceerd, is het volgens de bandenman van onder meer Schumacher 'all in the game'. "Om te beginnen heeft dit weinig tot niets met de gekozen compounds te maken. In dat geval kun je nog simpel zeggen ‘oké, de band was versleten'. Maar dat was hier niet het geval, dan had je voordien al een duidelijke achteruitgang in de rondetijden moeten zien", analyseert Van de Grint. "In dit geval is de lucht gewoon uit de band gelopen en dat kan twee oorzaken hebben. Ofwel er heeft iets in de band gesneden - vuil op de baan van bijvoorbeeld Kimi Raikkonen, al zou dat wel heel toevallig zijn - ofwel het karkas heeft het begeven. Dat kan, maar dat heeft niet echt met de slijtage van het loopvlak te maken. Hier is duidelijk iets gebeurd met het karkas. Dat bestaat uit koorden en die nemen gaandeweg in sterkte af. Op een gegeven moment kan het ‘pats, boem, afgelopen’ zijn."

Belasting is bij Mercedes nog hoger door imponerende snelheid

Is het toevallig dat uitgerekend Mercedes dit tweemaal overkomt of speelt het veelbesproken DAS-systeem een rol? Dat inventieve stuursysteem helpt immers om de banden voor een herstart op temperatuur te krijgen en is door beide coureurs gebruikt tijdens de safety car-fases. "Tja, je kunt natuurlijk allerlei theorieën verzinnen, maar ik denk dat het vooral met de algemene snelheid en de neerwaartse druk van Mercedes te maken heeft. Ze hebben als één van de weinige teams veel progressie geboekt ten opzichte van vorig jaar. Volgens mij lag hun snelheid op bepaalde stukken vijf procent hoger dan vorig jaar. Daardoor komt er bij Mercedes nog meer druk op het karkas te staan dan bij anderen. Op deze baan vooral bij de linker voorband. Of ze nou harder gaan door de motor, meer downforce of DAS is voor mij lastig te zeggen. Maar ik denk niet dat de problemen een direct gevolg van DAS zijn."

Ondanks dat Mercedes structureel sneller is dan de concurrentie en de belasting dus ook structureel iets hoger ligt, rekent Van de Grint aankomend weekend niet op een herhaling van zetten. "Volgende week rijden ze sowieso op zachtere compounds. Daardoor zullen de teams extra pitstops maken en komt het probleem waarschijnlijk niet meer voor. Met dit in het achterhoofd, zullen teams al helemaal geen planning voor een éénstopper maken. Het probleem lost zichzelf op tactisch vlak wel op." Een gezond portie chaos daargelaten is het dan ook weer gebeurd met de pret voor Verstappen. Of zoals Van de Grint afsluit: "Onder normale omstandigheden gaat echt niemand Mercedes verslaan."