Wolff: "Denk niet dat bandenproblemen te maken hebben met DAS"

Mercedes had weinig tot niets te vrezen tijdens de wedstrijd op een verlaten Silverstone. Hamilton leek fluitend zijn zevende triomf op dat circuit binnen te halen, terwijl Bottas de laatste belager ook niet in zijn achteruitkijkspiegel zag. In de slotfase schoot de hartslag van Wolff echter omhoog."Valtteri zei over de boordradio 'ik heb een probleem met mijn linker voorband' en letterlijk tien seconden daarna ging het mis. Ik keek op de schermen en zag dat hij aan de verkeerde kant van het circuit was. Daarmee was meteen duidelijk dat we kostbare punten zouden verliezen."

Om een herhaling van zetten bij Hamilton te voorkomen overwogen de tactici van Mercedes even om de regerend wereldkampioen uit voorzorg binnen te halen. "Ja, we hebben letterlijk diezelfde discussie gevoerd aan de pitmuur. We hadden genoeg marge ten opzichte van Max om Lewis binnen te halen, maar er was nog maar één ronde te gaan en zijn voorbanden zagen er iets beter uit dan die van Valtteri. Daarom hebben we besloten om hem uiteindelijk toch niet binnen te halen.", legt Wolff uit aan onder meer Motorsport.com.

Begrip voor strategie van Red Bull

De Mercedes-teambaas is overigens niet verrast dat Red Bull voor een andere strategie koos en Verstappen wel naar binnen riep om erger te voorkomen. "Nee hoor, dat verbaast me helemaal niet. Doordat Valtteri weg was, kon Max een soort van gratis pitstop maken. Het zou hem niets meer kosten. Bovendien hoorde ik van Christian [Horner] dat zijn banden ook behoorlijk beschadigd waren. Dat ze uit voorzorg een extra stop maakten en op die manier ook voor de snelste raceronde gingen, valt best te begrijpen."

Rest de vraag waar de bandenmalaise van Mercedes debet aan is. Hamilton is er van overtuigd dat hij brokstukjes - wellicht van Kimi Raikkonen - heeft geraakt, al worden er ook vragen over DAS gesteld. Dat systeem helpt immers om extra temperatuur in de banden te krijgen en is door beide coureurs gebruikt tijdens de safety car-fases. Is dat misschien net teveel van het goede gebleken? "Ik denk niet dat DAS enige invloed heeft gedaan. Sainz had bijvoorbeeld hetzelfde probleem en volgens mij ging het bij hem ook nog om dezelfde band, linksvoor. Juist die band krijgt het hier zwaar te verduren, we zagen al dat veel coureurs halverwege hun stint op de harde band te maken kregen met blaarvorming. Het had niets te maken met DAS."

VIDEO: Het DAS-systeem van Mercedes nader bekeken