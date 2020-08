Horner: "Geen garantie dat Max het zonder pitstop had gehaald"

Verstappen leek lange tijd op een ietwat kleurloze derde plek af te stevenen, totdat de slotfase op Silverstone ontaardde in een ware bandenchaos. Valtteri Bottas bleek eerst de pineut en in de slotronde moest ook teamgenoot Lewis Hamilton eraan geloven. Op drie banden stuurde hij zijn W11 zo goed en zo kwaad mogelijk naar de streep. Verstappen was daarachter aan een verwoede inhaaljacht bezig, maar kwam door zijn eigen pitstop vijf tellen tekort voor winst.

Het lijkt een kostbare tactische ingreep van Red Bull, maar volgens Horner is dat allerminst het geval. De extra stop is volgens hem vooral gemaakt om erger te voorkomen. "Toen Valtteri die lekke band kreeg, maakten we ons ook zorgen. Vooral doordat Max eerder al melding had gemaakt van vibraties", blikt Horner in gesprek met Channel 4 terug. "We kozen ervoor om zelf een extra pitstop te maken en de banden die daarbij van de auto kwamen, bleken behoorlijk beschadigd. We hadden dus geen enkele garantie dat Max het einde van de race zou hebben gehaald zonder die stop. En in dat geval hadden we hier een compleet ander verhaal gehad."

Mercedes was al veel eerder bezig met zorgwekkende bandenslijtage

Red Bull heeft dus het zekere voor het onzekere gekozen en moet volgens Horner vooral de tweede plek koesteren. "Natuurlijk voelt dit ergens wel wat ongelukkig, al moeten we vooral dankbaar zijn dat we hebben geprofiteerd van de problemen bij Bottas. En Lewis heeft het geluk momenteel gewoon aan zijn zijde, zo simpel is het. Tegelijkertijd moeten we Mercedes wel feliciteren, ze hadden vandaag een zeer dominante auto", vervolgt Horner zijn uitleg.

Volgens hem heeft Red Bull daardoor geen enkele kans onder normale omstandigheden, des te meer doordat Mercedes nog altijd meer in het vat heeft. "Ze hebben volgens mij eerst een aardige voorsprong opgebouwd en controleerden het tempo daarna gewoon. We konden daarbij trouwens al wel zien dat ze moeite hadden met hun voorbanden, ze deden het expres rustiger aan in de bochten 1, 9 en 10 om de banden te sparen. Daardoor waren we best verbaasd dat het uiteindelijk toch verkeerd is gegaan", voegt hij daar in gesprek met Sky Sports F1 aan toe. "Verder heeft Max gewoon een erg volwassen race gereden. Hij heeft alles uit de auto gehaald en geen enkele fout gemaakt."