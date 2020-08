Hamilton over late lekke band "Kreeg bijna hartverzakking"

De zevende thuiszege leek een wel heel makkelijke gezondheidswandeling te worden voor Hamilton. Zijn moeilijkste moment was de start, waarbij hij slechter wegkwam dan teamgenoot Valtteri Bottas naast zich, maar de Fin hem in de eerste bochtencombinatie geen strobreed in de weg legde.

Hamilton bepaalde daarna het ritme en leek geen grote moeite te moeten doen om Bottas en derde man Max Verstappen op afstand te houden. Het was vooral zaak om de banden te controleren, iets wat vooral later in de race een thema begon te worden.

In de slotronden was het Bottas die pech kreeg met een lekke band linksvoor, mogelijk het gevolgd van de hoge slijtage maar mogelijk ook gelinkt aan brokken van Kimi Raikkonen, die zijn voorvleugel aan stukken reed op de kerbs van Becketts. Wat de oorzaak ook was, de race van Bottas was naar de vaantjes en Verstappen nam dat geschenk in dank aan door van drie naar twee te wippen. Dat was nog niet alles, want niet veel later was ook de McLaren van Sainz aan de beurt. De consternatie was compleet toen ook leider Hamilton zijn linkervoorband zag leeglopen.

Hamilton moest nog meer dan een halve ronde verder en kreeg het in de laatste bochtencombinatie nog bijzonder moeilijk om zijn Mercedes in de juiste richting te houden. Uiteindelijk won hij met vijf seconden voorsprong op Verstappen, maar alleen omdat de Nederlander net een extra pitstop had gemaakt om het punt voor de snelste wedstrijdronde mee te graaien.

De opluchting was dan ook groot bij de wereldkampioen. "Toen ik hoorde dat de band van Valtteri stukging, keek ik gewoon naar mijn banden en leek alles nog oké", legt Hamilton uit. "Maar op het rechte stuk begon de band plots leeg te lopen en ik zag dat de vorm van de band veranderde. Ik kreeg bijna een hartverzakking toen dat gebeurde. Ik was niet helemaal zeker tot ik op de rem trapte en toen zag je dat de band echt van de velg begon te vallen. Ik was gewoon aan het bidden en probeerde de vaart erin te houden zonder te traag te zijn. Ik slaagde er bijna niet in om de laatste twee bochten te nemen, maar godzijdank is het gelukt."

"Tot op dat moment liep het allemaal vlot. Valtteri pushte erg hard, maar mijn banden voelden nog goed aan. Er was niets aan de hand. Ik de laatste ronden deed ik het rustiger aan."

In de laatste ronde probeerde Hamilton ijzig klam te blijven en werd hij door engineer Pete Bonnington netjes op de hoogte gehouden van het verschil met de aanstormende Red Bull van Verstappen. "Ik was op een of andere manier heel kalm aan het einde", gaat Hamilton verder. "Bono gaf me de informatie over het verschil. Door Maggots en Becketts ging de wagen gelukkig nog behoorlijk vooruit, maar daarna werd het echt lastig. De wagen wilde niet meer remmen en ik hoorde dat het verschil maar bleef terugvallen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Mijn hart stond bijna stil."