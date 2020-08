Verstappen had kunnen winnen zonder stop: "Maar ben blij met P2"

Verstappen begon de eerste van twee races op het circuit van Silverstone als derde. Dat leek ook meteen het hoogst haalbare deze zondag gezien de overmacht van Mercedes. De Limburger hoopte vooraf nog wel iets te kunnen uitrichten in de openingsronde, maar dat bleek al snel ijdele hoop. Verstappen zag Charles Leclerc zelfs even langszij komen, maar kon die schade snel repareren. Daarna leek hem een eenzame race te wachten op de derde plek, ware het niet dat het venijn op Silverstone in de staart zat.

Eerst kreeg Valtteri Bottas met een lekke band te maken en in de slotronde wachtte Lewis Hamilton hetzelfde noodlot. Chaos alom. Verstappen had kunnen profiteren door de zege in extremis te stelen, maar kwam vijf tellen tekort dankzij een eigen en late pitstop. "Dit is wat gelukkig en tegelijk ongelukkig voor ons", brengt hij de emotionele spagaat na afloop onder woorden. Toch is Verstappen overwegend tevreden met het eindresultaat. "Ik ben al met al wel blij met deze tweede plek, het is een erg goed resultaat voor ons." Wat als telt in dat geval niet. "Als Bottas geen lekke band had gehad, dan waren we derde geworden. Ik denk dat we vooral een positie hebben gewonnen en geluk hebben gehad."

Verstappen neemt team niets kwalijk

Verstappen zag overigens al eerder aankomen dat de Pirelli-banden een scherprechter konden vormen in de slotfase. "In de race waren de Mercedessen natuurlijk veel te snel voor ons, maar tien ronden voor het einde zag ik dat de banden er niet meer goed uitzagen. Ik zei over de boordradio al dat mijn eigen rechter voorband er niet echt lekker uitzag. Later kreeg Valtteri zijn lekke band en gaf ik over de radio meteen aan dat ik het rustiger aan zou doen. Het team haalde mij naar binnen en daarna kreeg Lewis jammer genoeg ook nog een lekke band", blikt de Limburger terug.

Door de snelste raceronde neemt Verstappen uiteindelijk negentien punten mee naar huis, al hadden dat er ook 25 kunnen zijn. Maar Verstappen bekijkt het zoals gezegd liever positief, normaliter was P3 zijn deel geweest. "Ja, want ik had eigenlijk een eenzame race. Ik zei bijvoorbeeld tegen mijn engineers dat ze goed moesten blijven drinken om uitdroging te voorkomen, haha. Maar goed: het was dus behoorlijk saai, ik probeerde vooral mijn eigen tempo te managen en de banden in leven te houden." Dat laatste is uiteindelijk van doorslaggevend belang gebleken.