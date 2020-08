Horner deelt visie van Verstappen: "Mercedes kan nog sneller"

Horner zit daarmee op dezelfde golflengte als Max Verstappen. De Limburger liet tijdens de virtuele mediasessie met vertegenwoordigers van de Nederlandse pers al weten dat Mercedes nog niet de ware potentie heeft laten zien. "Ik denk dat we in de race nog niet eens hebben gezien hoe hard Mercedes echt kan gaan", verkondigde Verstappen donderdag. "Ze vertellen gewoon aan hun coureurs wat ik qua rondetijden rijd en passen zich daarbij aan om de banden te sparen. Dan hoeven ze niet eens een seconde harder te rijden."

Zit nog meer in het vat bij Mercedes

Zijn teambaas is een vergelijkbare mening toegedaan, hij denkt eveneens dat er bij Mercedes nog meer in het vat zit. "We weten van de eerste races dat Mercedes een significante voorsprong heeft. We proberen dat gat natuurlijk te verkleinen, maar tot dusver passen ze zich gewoon aan aan het tempo van de auto's erachter. Ik denk dat ze nog veel van hun echte snelheid achter de hand houden. Dat kon je bijvoorbeeld goed zien toen Bottas in de slotfase van de Hongaarse GP achter Max aanging. Op zo'n moment zie je de echte snelheid pas, terwijl Lewis de voorbije races gewoon rustig aan heeft gedaan om de auto niet onnodig te belasten."

Op Silverstone houdt Horner rekening met een vergelijkbaar scenario. "Lewis begint zeker weer als favoriet. Hij rijdt zelf op een extreem hoog niveau en de auto lijkt ook erg compleet, zowel wat betreft het chassis als de motor. Lewis heeft hier al weet ik hoe vaak gewonnen, dus natuurlijk begint hij als dé uitgesproken favoriet." Naast de persoonlijke liefde van Hamilton voor Silverstone is het circuit in Northamptonshire ook een typische Mercedes-baan. "Zeker met al die snelle bochten, dat ligt Mercedes. Sommige van die bochten zijn tegenwoordig volgas en dus eigenlijk extra rechte stukken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Copse en ook voor de eerste bocht. Mercedes is hier ijzersterk, maar hopelijk kunnen we ze zondagmiddag toch nog een klein beetje onder druk zetten."

Upgrades als bliksemsnelle reactie op problemen in Hongarije

Om dat te kunnen doen, is Red Bull met een uitgebreid updatepakket op de proppen gekomen. Afgaande op vrijdag en zaterdag lijkt dat pakket wel te werken, maar is het absoluut nog niet voldoende. "Die updates zijn puur een reactie op de race in Hongarije en de data die we daarin hebben verzameld", legt Horner uit. "In de fabriek hebben onze mensen lange dagen gedraaid en hard gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. De meegenomen onderdelen zijn een direct gevolg van wat we uit de data en de feedback van Hongarije hebben geleerd. We hebben afgelopen winter onze filosofie voor de voorkant van de auto aangepast en dat leverde wat onverwachte problemen op met de rest van de auto. Met de nieuwe onderdelen van dit weekend proberen we dat stap-voor-stap aan te pakken", sluit de Britse teambaas af.

