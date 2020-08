Analyse: Winnaars en verliezers Grand Prix van Groot-Brittannië

Winnaars

Als Max Verstappen tijdens de zondagse persconferentie wordt gevraagd of iemand Lewis Hamilton van een nieuwe wereldtitel kan afhouden, is zijn antwoord kort maar krachtig. "Nee." De Brit heeft een klein uur daarvoor zowat 'een hartverzakking' gekregen, maar kon hij opgelucht ademhalen toen alle kruitdampen waren opgetrokken. De netto winst ten opzichte van zijn teamgenoot en titelrivaal Valtteri Bottas bedroeg 25 punten. Het maakt dat Hamilton na vier krachtmetingen alweer dertig WK-punten en een DNF aan marge heeft opgebouwd. Zijn zevende wereldtitel komt met rasse schreden dichterbij, evenals een ander record van Schumi: het imponerende aantal van 91 zeges. Als zelfs lekke banden op een relatief goed moment komen, dan kan weinig tot niets Hamilton nog van die records afhouden. Of zoals de Gazzetta dello Sport het maandag verwoordde: "Als Lewis Hamilton zelfs op drie wielen kan winnen, dan kunnen we eigenlijk wel stoppen..."

Hamilton kon de zege onder meer voor zich opeisen doordat Max Verstappen in de slotfase een extra stop maakte. Achteraf gezien heeft dat hem wellicht een zege gekost, al bekijkt de Nederlander het liever positief: zijn eigen banden waren ook niet best meer, hij heeft vooral een plekje cadeau gekregen. Waar Verstappen zelf alles goed deed, gold dat ook voor de tweede winnaar uit deze rubriek: Charles Leclerc. De Monegask behaalde op Silverstone zijn tweede podiumplek in vier races, een godswonder met de povere Ferrari. Leclerc stuurde zijn bolide op zaterdag naar P4 en sprak jubelend over 'één van mijn beste kwalificaties ooit'. Zijn woorden zeiden veel over de aanhoudende malaise bij Ferrari, maar ook over de capaciteiten van Leclerc om bovenmatig te presteren met een inferieure auto. Op zondag deed hij hetzelfde nog eens, maar dan over een volledige race-afstand. De week waarin Ferrari-voorzitter John Elkann aangaf geen overwinning te verwachten voor 2022, werd toch nog afgesloten met een welkome opsteker voor het merk uit Maranello. Bravo Charles.

'To finish first, you first have to finish' luidt een aloude F1-wijsheid. Nou zal Renault niet zo snel als eerste over de meet komen, maar heeft men het bovenstaande tijdens de Britse GP wel ter harte genomen. Dat wil zeggen: uit de problemen blijven en waar mogelijk profiteren van alle mêlee. Precies dat hebben de Renault-coureurs gedaan tijdens de eerste van twee races op Silverstone. Waar Bottas en Carlos Sainz wegvielen door malheur met het Pirelli-rubber, kwam Daniel Ricciardo bovendrijven als vierde. Een evenaring van zijn beste resultaat in Franse dienst en in alle tumult was de man uit Perth nog bijna naar zijn eerste podium voor Renault gereden. Hij strandde op slechts een seconde. De champagne moet daardoor nog even koud blijven staan of de dubbele puntenfinish moet al reden genoeg zijn om een flesje open te trekken. Esteban Ocon sloot namelijk aan als zesde en bracht het puntentotaal van Renault dit weekend op twintig. Een haast ongekende weelde voor de formatie van Cyril Abiteboul.

Verliezers:

Waar gehakt wordt vallen spaanders, zegt men. Zo ook in de slotfase van de Britse GP. Valtteri Bottas kan als voornaamste slachtoffer worden opgeschreven. De Fin wist vooraf dat Silverstone 'Hamilton-land' is en dat je van goede huize moet komen om de Brit in z'n eigen achtertuin te verslaan. Hij hield rekening met schadebeperking, maar zelfs dat is dankzij die vermaledijde lekke band mislukt. Waar 'Bottas 3.0' het seizoen nog zo voortvarend begon met een zege op de Red Bull Ring kijkt hij nu alweer tegen een aanzienlijke achterstand aan. Grotendeels buiten zijn eigen schuld om, maar dat maakt het niet minder pijnlijk. De puntloze expeditie op Silverstone kan wel eens een hele dure blijken aan het eind van de rit. Volgende week een herkansing, maar laat die nou net plaatsvinden op exact hetzelfde circuit. En laat ene L. Hamilton daar nou net ijzersterk zijn. Ga er maar aan staan Valtteri.

Waar de 2020-creaties van Mercedes bandenproblemen kenden, kampte het team dat een 2019-replica gebruikt met hele andere zorgen: Racing Point. De malheur begon al voorafgaand aan het raceweekend, toen Sergio Perez een positieve coronatest aflegde. Op donderdag volgde de bevestiging: de Mexicaan kon niet meedoen. Het team was de vaandeldrager daarmee kwijt, de equipe was als het ware onthoofd. Nico Hülkenberg werd opgetrommeld als vervanger en weerde zich kranig, maar moest op zondag forfait geven voordat het feest goed en wel was begonnen. Men kreeg de Mercedes-krachtbron niet aan de praat met een DNS tot gevolg. Met de enige overgebleven ijzer in het vuur verzamelde Racing Point slechts twee schamele puntjes. Zeer teleurstellend, zeker als je bedenkt dat Verstappen voor het weekend nog vragen kreeg over de eventuele dreiging van Racing Point voor die laatste podiumstek.

F1-fans zullen de slotfase van de Britse GP wel onthouden, maar het weekend is er voor Sebastian Vettel eentje gebleken om bliksemsnel te vergeten. Waar Leclerc een onverwachte bokaal en een fles champagne mocht ophalen, moest de viervoudig wereldkampioen zich troosten met het laatste puntje. Zijn afscheidstournee in dienst van Ferrari blijft een even stroperige als frustrerende onderneming. Op het circuit waar hij twee jaar geleden alle Britten stil kreeg, liep hij nu het hele weekend achter de feiten aan. Dat lag niet zozeer aan Vettel als wel aan technische problemen van Ferrari. Op vrijdag moest hij de eerste training missen door een kapotte intercooler en in de middagsessie liep hij kostbare rijtijd mis door een probleem met het rempedaal. Op zaterdag en zondag zou het allemaal niet veel beter worden. Sterker nog: Vettel koerste kleurloos op P12 af, toen problemen bij Bottas en Sainz een reddingsboei bleken voor het laatste punt. Niet dat Vettel daar voldoening uit haalt overigens, hij kijkt vooral naar een ander team om hem te verlossen en volgend jaar onderdak te bieden...