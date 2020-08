Bottas baalt van bandenprobleem: “Dit kan ik me niet veroorloven”

Bottas lag op een veilige tweede plaats toen zijn linker voorband het met vier ronden te gaan begaf. Hij moest met een slakkengang terug naar de pits en uiteindelijk passeerde hij de finish op de elfde plaats. Mercedes pakte de overwinning met Hamilton, de Brit heeft nu een voorsprong van dertien punten. Voor zover er nog sprake was van een titelstrijd, heeft Hamilton het heft nu stevig in handen. “Het is natuurlijk niet ideaal”, begon Bottas. “Op dit moment, als alles volgens plan verloopt, hebben we nog meer dan tien races te gaan. Je weet het gewoon niet. Het beste is om gewoon altijd bovenaan te staan. Ik heb nu veel punten verloren en dat kan ik me eigenlijk niet veroorloven, maar het is wel gebeurd. Lewis had een goede race en hij kwam ermee weg. Wat kan ik doen? Wat moet ik zeggen? Het is niet ideaal, maar we kunnen er niets meer aan veranderen. Ik blijf pushen en geloof in mezelf, er kan nog van alles gebeuren.”

Bottas reed de gehele race vlak achter Hamilton en had slechts een achterstand van twee seconden in de slotfase van de race toen de vibratie in de voorband aan het licht kwam. Het volgen van Hamilton was volgens Bottas een van de oorzaken van de lekke band, maar toch verklaarde hij geen verklaring te hebben voor het plotselinge probleem. "Er zijn allemaal verschillende factoren met zo’n probleem, het was misschien iets kleins waarna zoiets gebeurt als je op de limiet zit”, zei Bottas. “Het is moeilijk te zeggen, ons tempo was niet slecht, maar je verliest wel wat downforce in de bochten. Je begint makkelijker te glijden en dat heeft zeker effect op de houdbaarheid van de banden. Ik probeerde de banden te managen, net als Lewis. Anders was er helemaal geen kans om de race te winnen. Ik probeerde het op een goede manier te doen, maar het ging toch nog mis. Tegen het eind van de stint voelde ik de vibratie en het werd steeds erger. Toen ging de band echt lek. Dat hadden we niet aan zien komen.”