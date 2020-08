Hamilton ‘overtuigd’ dat brokstukken lekke band veroorzaakten

Hamilton reed op Silverstone de hele race vooraan op weg naar zijn zevende zege op eigen bodem, maar hij kwam op drie functionerende en één lekke band over de finish. Bij het uitkomen van Luffield liep de Mercedes-coureur een lekke band op waardoor hij vaart moest minderen, maar uiteindelijk was de halve minuut voorsprong op Max Verstappen voldoende om als eerste over de finish te komen. Aan het einde bleven er vijf seconden over voor Hamilton, die daarmee zijn derde zege op rij boekte. Na de race grapte hij dat hij bijna een ‘hartverzakking’ had in de laatste ronde.

Gevraagd door Motorsport.com over hoe hij in de race op zijn banden lette zei Hamilton dat hij zich nooit bedreigd voelde en dacht dat er nog voldoende leven zijn Pirelli’s zat. “Ik heb echt, echt het gevoel dat ik heel goed gereden heb en dat ik mijn banden zo goed als ik kan gemanaged heb”, legde de zesvoudig wereldkampioen uit. “Valtteri voerde de druk aan het begin van de stints op, dus op de plekken waar ik normaal op de banden let, kon dat nu niet zodat ik hem buiten mijn DRS hield. Hij was vandaag heel snel. Ik wist dat hij op een gegeven moment minder zou worden, om hij niet op zijn banden lette op plekken waar hij dat wel had moeten doen. Daarna zag je het gat groeien en toen voelde ik me behoorlijk op mijn gemak met waar ik stond. Ik wist zeker dat mijn banden nog goed genoeg waren.”

Naast Hamilton kregen ook teamgenoot Valtteri Bottas en McLaren-coureur Carlos Sainz in de absolute slotfase te maken met een lekke band. De regerend wereldkampioen denkt dat brokstukken, die waarschijnlijk van de auto van Kimi Raikkonen zouden moeten komen, schuld hebben aan de lekke band. De Alfa Romeo-coureur verloor enkele ronden voor het einde de helft van zijn voorvleugel en liet daarbij wat brokstukken achter op de baan. “Het wordt interessant om te zien waarmee ze komen, want ze kunnen natuurlijk aan het loopvlak zien wat het falen veroorzaakte”, zei Hamilton. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het waarschijnlijk brokstukken waren.”

Hamilton reed vlak achter Raikkonen toen diens voorvleugel afbrak en de Brit zag sinds de safety car-fases vroeg in de race al brokstukken liggen in Maggots en Becketts. “Ik denk niet dat het opgeruimd is. De band werkte gewoon goed, zo goed zelfs dat ik dacht dat ik had kunnen pushen en tegen het einde een aantal snelle ronden had kunnen rijden, maar gelukkig heb ik dat niet gedaan”, vervolgt Hamilton. “Voor de toekomst gaan we bekijken hoe we het beter kunnen doen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat mijn bandenmanagement spot-on was, zoals je kon zien aan mijn snelheid.”

Met medewerking van Luke Smith en Alex Kalinauckas