Magnussen kritisch op Albon na clash in openingsronde Britse GP

Door een fout bij het uitkomen van Club was Magnussen kwetsbaar voor achteropkomend verkeer. De deur stond wagenwijd open voor Albon, de Britse Thai twijfelde niet en zette zijn RB16 aan de binnenkant bij Magnussen. De Haas-rijder stuurde vervolgens gewoon in waarna Albon nog een ultieme poging deed om zijn wagen af te remmen. Het was echter niet genoeg om contact te voorkomen. Bij het uitgaan van de laatste bocht eindigde Magnussen in de bandenstapel. Albon hield een beschadigde Red Bull aan het incident over en kreeg bovendien een tijdstraf van vijf seconden.

Magnussen begreep niet waarom Albon zijn actie zo gehaast inzette. “Tegen de tijd dat ik hem zag was het veel te laat om hem nog ruimte te geven”, reageerde de Deen. “Ik denk dat hij makkelijk nog even had kunnen wachten. Zijn auto is sneller, hij had me makkelijk ingehaald. Ik denk niet dat het moeilijk voor hem geweest was als hij daar niet zoveel risico had genomen. Hij had me de volgende bocht kunnen pakken. Hij had zeker geen verkeerde intentie, maar hij beoordeelde de situatie gewoon niet best.”

Albon vond het, net als teambaas Christian Horner, een race-incident. Hij knokte zich in het slot knap terug en eindigde op de achtste plaats. “Kevin ging naast de baan en hij kwam terug, maar er was ruimte”, gaf Albon zijn visie op het incident. “Ik realiseerde me dat hij me niet zag toen hij het gat dichtgooide. Ik probeerde hem te vermijden, maar het ging te snel. Ik had schade aan m’n wagen, dat is jammer. De snelheid tijdens de race was niet slecht, we hebben een moeilijk weekend gehad. P8 is natuurlijk niet wat ik wil, maar we hebben de schade kunnen beperken.”

Met medewerking van Luke Smith