Albon heeft een ‘simpel en saai’ weekend nodig, aldus Horner

Albon crashte vrijdag tijdens de tweede vrije training waarna hij op zaterdagochtend aan de kant moest blijven vanwege een elektronisch probleem. Hij had zodoende maar beperkt gereden toen hij aan de kwalificatie moest beginnen. Hij werd in Q2 uitgeschakeld en moest vanaf de twaalfde startplek vertrekken in zijn thuisrace. Aan het eind van de openingsronde beleefde hij vervolgens een aanrijding met Kevin Magnussen, Albon werd bestraft en kreeg vijf seconden tijdstraf. Red Bull gooide de strategie over een andere boeg en met een tweestopper wist Albon zich uiteindelijk terug te knokken tot de achtste plaats.

Albon verklaarde na de race dat hij het niet eens wat met de straf, hij noemde het een race-incident. In reactie op een vraag van Motorsport.com verklaarde Horner die mening te delen: “Ik denk het wel”, aldus Horner. “Als je vanaf het begin kijkt, zie je dat Kevin een fout maakte en te wijd ging. Alex stak zijn neus aan het venster en toen wilde hij het toch niet doen. Het was typisch zo’n moment. Ik was niet verrast door de straf hoor, maar het had beide kanten op kunnen vallen.”

Albon maakte in de slotfase van de race optimaal gebruik van zijn verse banden. In de laatste zestien ronden reed hij van de zeventiende naar de achtste plaats. Horner prees Albon voor zijn werk in de tweede helft van de race. “Zijn herstel vanaf dat moment was indrukwekkend”, aldus de teambaas. “We hebben het een aantal keer gezien, hij kan goed naar voren rijden. Zijn tempo in de race was heel goed. We hebben voor hem alleen een simpel en saai weekend nodig. Ik denk dat hij vandaag op zich wel een sterke Grand Prix gereden heeft.”

Horner hoopt dat Albon vertrouwen tankt door de inhaalrace. “Ik denk en hoop dat hij met nog een extra race weer progressie kan boeken”, aldus Horner. “Ik ben erg blij met zijn prestaties tijdens deze race.”