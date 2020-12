Perez pakt eerste Formule 1-zege na enorme blunder Mercedes

De Grand Prix van Sakhir kende een roerige aanloop door de huiveringwekkende crash van Romain Grosjean in de Grand Prix van Bahrein en de positieve coronatest van Lewis Hamilton. Mercedes stelde reservecoureur Stoffel Vandoorne op de hoogte van de situatie, waarna de Vlaming afreisde naar Bahrein in de wetenschap dat hij dit weekend wel eens zijn comeback kon maken in de koningsklasse. De kampioensformatie koos er uiteindelijk echter voor om George Russell een kans te geven. Williams moest zodoende een beroep doen op reservecoureur Jack Aitken, die daarmee zijn debuut kon maken. Met Pietro Fittipaldi als vervanger van Grosjean stond er zondag nog een tweede nieuweling op de grid.

Russell, die een foutloos weekend kende en zich kort achter Bottas als tweede had gekwalificeerd, kwam als beste weg van de twee Mercedes-coureurs en nam meteen de leiding over van zijn teamgenoot. Verstappen had een goede start en keek op weg naar de eerste bocht even of hij zijn Red Bull tussen de Mercedessen kon prikken, maar er was niet genoeg ruimte met als gevolg dat hij Russell en Bottas moest laten gaan. Verstappen kwam hierna onmiddellijk onder vuur te liggen van Sergio Perez.

Bottas kwam vervolgens niet geweldig uit de eerste bochtencombinatie, waardoor Perez, Verstappen en Bottas met zijn drieën naast elkaar op de vierde bocht afstormden. De Nederlander, die in het midden reed, koos eieren voor zijn geld en kneep er tussenuit, waarna Charles Leclerc zijn kans schoon zag om de Red Bull aan de binnenkant te passeren. De Ferrari-rijder wilde ook Perez verschalken, maar verremde zich en tikte tegen de achterkant van de Racing Point. Verstappen zat aan de buitenkant en werd door de botsing tussen Leclerc en Perez gedwongen rechtdoor te gaan. De Limburger denderde met redelijk wat vaart het grind op en eindigde tegen de baanafzetting, waar hij gezelschap kreeg van Leclerc. Perez kon zijn weg vervolgen en belandde door een vroege pitstop aan de achterkant van het veld. Het hele gebeuren was reden voor een vroege safety car.

Russell behield de leiding bij de herstart, terwijl Bottas bij de eerste bocht werd aangevallen door Carlos Sainz. De Spaanse coureur van McLaren kwam vervolgens naast de baan, waardoor de Fin zijn tweede positie weer terugkreeg. Perez baande zich vanaf de achttiende plek een weg naar voren en lag mede dankzij pitstops van anderen derde halverwege de wedstrijd. Na 44 ronden dook Russell de pits binnen voor zijn eerste pitstop, waarna hij op de tweede plek weer terugkwam in de wedstrijd. “No power”, meldde Russell even later over de boordradio, waarna hij de instructie kreeg om een aanpassing te doen op zijn stuur. De 22-jarige Brit leek echter nergens van last te hebben, want hij reed meteen een nieuwe snelste raceronde. Van een serieus probleem was dan ook geen sprake, er bleek alleen iets mis te zijn met een sensor. Bottas ging vier ronden later naar de pits, waardoor Russell weer aan kop kwam. Dat laatstgenoemde even goed had lopen stampen, bleek wel uit het feit dat de Fin bij terugkeer op de baan ineens tegen een achterstand van 8,5 seconden aankeek.

Na 54 ronden begon het onrustig te worden in Bahrein. Als eerste moest er een virtual safety car worden ingesteld voor Nicholas Latifi, die zijn Williams met een probleem aan de kant had gezet. Nadat de neutralisatie weer was opgeheven, vestigde Perez, die bij een pitstop een paar posities had ingeleverd, de aandacht op zich door eerst zijn teamgenoot Lance Stroll en vervolgens Renault-coureur Esteban Ocon in te halen, waardoor hij opnieuw derde lag achter de twee Mercedessen. De race was 62 ronden oud toen er nog een virtuele safety car volgde, ditmaal voor de andere Williams-coureur. Jack Aitken was wijd uit de laatste bocht gekomen, waarna hij op het zand naast de baan in een spin belandde en met de voorkant van de auto tegen de vangrail klapte. Aitken kon zijn auto naar de pits sturen, maar liet een voorvleugel achter aan de zijkant van de baan. Omdat er geen gat in de vangrail was voor een marshal om de vleugel weg te halen, verscheen vervolgens de echte safety car op het circuit.

Mercedes greep dit moment aan om beide coureurs tegelijk naar binnen te halen, maar eenmaal in de pits ging het gruwelijk mis. Nadat Russell weer weg was gestuurd, kwamen de monteurs er tijdens de pitstop van Bottas achter dat zij de banden van de twee rijders door elkaar hadden gehaald. Er moest een compleet nieuwe set banden voor Bottas worden gehaald, terwijl Russell nog eens naar de pits moest komen om weer vier van zijn eigen banden onder de auto te krijgen. De enorme blunder resulteerde erin dat Bottas en Russell vierde en vijfde kwamen te liggen achter de safety car en Sergio Perez aan kop ging!

Met nog twintig ronden te gaan was de race weer onderweg. Russell ging volop in de aanval. Na een briljante inhaalactie op teamgenoot Bottas ging hij achtereenvolgens Lance Stroll en Esteban Ocon voorbij, zodat hij achter Perez tweede kwam te liggen. Het zou een zinderende slotfase worden, maar met minder dan tien ronden te gaan liep Russell een lekke band op. Hij moest voor de vierde keer naar de pits en werd teruggeworpen naar de vijftiende positie.

De overwinning kon Perez hierna bijna niet meer ontgaan. De Mexicaan, die geen racezitje heeft voor 2021, kwam na 87 ronden over het veelbesproken 'outer circuit' als winnaar over de streep. Ocon kwam tien seconden achter Perez als tweede aan de finish en mocht zo voor het eerst in zijn Formule 1-carrière naar het podium. Stroll maakte het feest voor Racing Point compleet door derde te worden. Kort achter de Canadees finishten Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Daniil Kvyat en Valtteri Bottas als vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste. Russell vocht zich in een paar ronden tijd terug naar de negende plaats en scoorde zo nog wel zijn eerste punten in de Formule 1. Lando Norris werd tiende en pakte het laatste punt.

Over een week wordt het Formule 1-seizoen 2020 afgesloten met de Grand Prix van Abu Dhabi.

Uitslag F1 Grand Prix van Sakhir: