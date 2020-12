F1 GP Sakhir uitslag: Perez pakt eerste zege na pech Russell

Voor Max Verstappen en Charles Leclerc zat de wedstrijd er al na enkele bochten op. Een gretige Leclerc maakte contact met Sergio Perez bij bocht vier, en de Mexicaan werd in de rondte getikt. Leclerc tikte de bandenmuur aan en in een poging om de twee wagens te vermijden volgde Verstappen het voorbeeld van de Ferrari-rijder en eindigde hij in de muur.

Na een moeizame start voor polesitter Valtteri Bottas pakte zijn gelegenheidsteamgenoot George Russell de leiding over. Russell controleerde de wedstrijd vlot, maar in de tweede wedstrijdhelft werd de wedstrijd nog op een hoopje gegooid door een Safety Car voor brokstukken van Jack Aitken, de debutant van Williams.

Die ommekeer lag vooral aan Mercedes, dat het zichzelf met twee blunders bijzonder moeilijk maakte. Bij Bottas duurde het een eeuwigheid vooraleer de linkervoorband kon worden gewisseld. Dat leek Russell een enorme voorsprong te geven, maar ook bij zijn pitstop ging het mis. Mercedes stuurde de jonge Brit met verschillende compounds op pad, zodat hij andermaal naar binnen moest. Op nieuwe mediumbanden ging Russell knap voorbij aan Bottas, Stroll en Ocon naar de tweede plaats. Russell maakte jacht op Perez, die de leiding in handen had gekregen na de flaters van Mercedes, maar andermaal sloeg het noodlot toe en moest Russell weer naar de pits met een leeglopende band.

Perez hield zo stand en pakte na verschillende podia eindelijk zijn eerste overwinning van zijn F1-carrière. Esteban Ocon werd tweede en pakte zijn eerste podium met Renault. Lance Stroll hield Carlos Sainz af voor de laatste podiumplek.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Sakhir 2020