Perez in tranen na eerste F1-zege: Hier heb ik 10 jaar op gewacht

De wedstrijd op de korte omloop van Bahrein kon amper slechter beginnen voor de 30-jarige Mexicaan, want in de vierde bocht werd hij al rond getikt door een roekeloze Charles Leclerc. Perez moest als laatste weer verder bij de herstart, maar liet andermaal zien dat hij een plaats op de startgrid in 2021 dubbel en dik verdient. De uitgekookte Perez maakte optimaal gebruik van de omstandigheden, virtuele safety cars en blunders van Mercedes om na de laatste herstart de leiding over te nemen. Die stond hij niet meer af, zeker niet toen zijn enige belager George Russell lek reed.

Bij Perez kwamen de tranen meteen los en ook op het podium hield hij het tijdens de nationale hymne van Mexico niet droog. "Ik ben sprakeloos. Ik hoop dat ik niet aan het dromen ben, want hier heb ik zo lang van gedroomd", vertelde Perez meteen na de finish. "Ik heb er tien jaar op gewacht om dit moment te mogen meemaken. Ongelooflijk!

Perez knokte bewonderenswaardig terug na de touché met Leclerc en stelde dat zijn wagen na de eerste pitstop zo soepel "als een limousine" reed. "Na de eerste ronde dacht ik dat de race voorbij was, maar we hebben de strijd niet opgegeven. We hebben er het beste van gemaakt. Dit seizoen hebben we het geluk niet aan onze zijde gehad, maar vandaag was dat eindelijk het geval. Ik denk dat we verdiend hebben gewonnen, ik had de snelheid om George aan het einde af te houden. Tijdens de eerste stint had ik veel vibraties omdat ik de banden blokkeerde, maar na de pitstop reed mijn wagen zo vlot als een limousine. We hadden enorm veel snelheid. En ik denk dat we de wedstrijd goed hebben gelezen."

Het is nog niet zeker of we de winnaar van Sakhir volgend jaar überhaupt in de Formule 1 zullen zien, al lijken de kansen dat Perez bij Red Bull Alexander Albon mag vervangen alvast niet kleiner geworden na deze prestatie. "Wat er zal gebeuren heb ik zelf momenteen niet in handen, maar ik weet dat ik door wil gaan. Als dat volgend jaar niet lukt, dan zal ik in 2022 terugkeren. Door deze overwinning heb ik alvast meer vrede met mezelf."