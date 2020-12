Russell baalt na geweldige race: "Doet verschrikkelijk veel pijn"

Terwijl Sergio Perez in tranen op het podium stond, ging Russell er in de paddock even bij liggen. De jonge Brit had zelf op de hoogste trede van het podium kunnen en misschien wel moeten staan. Hij maakte individueel een ijzersterke indruk, maar kreeg niet de verdiende beloning. "Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik ben zo verschrikkelijk teleurgesteld, maar blijf iedereen wel zeer dankbaar voor deze kans. Hopelijk krijgen we nog een nieuwe kans", liet hij hoorbaar aangedaan al via de boordradio weten.

Nadat hij in de paddock enige tijd voor zichzelf had genomen, deed hij zijn verhaal ook bij de pers aldaar. "Ik heb eerder races gehad die ik door omstandigheden heb verloren of die eigenlijk van mij zijn afgenomen. Maar twee keer in één race... Ik kan er echt niet bij", stelt Russell voor de camera van Ziggo Sport. "Ik kan niet geloven wat er allemaal is gebeurd. Ik heb alles gegeven en had de race ook goed onder controle, zeker in het begin. Toen kwam de safety car naar buiten. Dat was vervelend, maar ik voelde me nog steeds comfortabel."

Aangeslagen Russell ook nog 'under investigation'

Mercedes dacht toen adequaat te reageren met een pitstop, maar dat is het begin van alle ellende gebleken. Russell kreeg banden uit twee verschillende sets, ook van Valtteri Bottas, onder zijn auto en moest een ronde later opnieuw naar binnen. Voor die misser van Mercedes is Russell ook nog 'under investigation'. "Ik kon daarna wel weer met enkele goede inhaalacties terugkomen en zat er lekker in. Ik was er helemaal klaar voor om op Sergio te jagen en onze overwinning als het ware terug te pakken. Het was nipt geworden, maar ik denk dat het ons wel was gelukt. Maar ja, toen glipte het nogmaals door onze vingers. That's racing..."

Met die laatste zinnen duidt Russell natuurlijk op zijn lekke band in de slotfase. Je zou er haast sprakeloos van worden, al wist de invaller voor Hamilton zijn gevoel toch piekfijn onder woorden te brengen. "Als je mij begin van deze week had verteld dat ik punten zou scoren, dan had ik gezegd dat het een fantastisch weekend zou worden. Maar als je erbij had gezegd dat ik eerst aan de leiding zou rijden, oef... Dit doet pijn. Toen ik uit de auto kwam, heb ik mijn ouders meteen gebeld. Ze vertelden me dat ik trots mag zijn en dat zei Toto [Wolff] ook, maar ja..."

Komt er nog een kans in Abu Dhabi?

Hoe verschrikkelijk zuur het ook is, Russell heeft zijn visitekaartje wel afgegeven aan diezelfde teambaas Wolff. "Hopelijk heb ik Toto in ieder geval enkele problemen bezorgd voor de toekomst. Ik ben op zich wel trots hoor, al voelt het nu gewoon heel vreemd." Maar kan er alsnog genoegdoening volgen in de vorm van een overwinning? Met andere woorden: krijgt Russell volgende week nog een kans? "Nou ja, er is altijd een kans, maar ik weet niet wat de laatste stand van zaken is. Dat moeten we afwachten, het ligt volledig aan Lewis."

