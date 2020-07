Hamilton topt eerste dag F1-seizoen 2020, Verstappen P8

Na een ongeplande break van zestien weken door het coronavirus is het wereldkampioenschap Formule 1 vrijdag eindelijk van start gegaan. Lewis Hamilton trapte het weekend achter gesloten deuren op de Red Bull Ring eerder op de dag af met de snelste tijd door zijn Mercedes - met aan boord het innovatieve DAS-systeem - naar een 1.04.816 te sturen. Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas tekende in de eerste vrije training voor de tweede tijd met een 1.05.172, terwijl Max Verstappen aan het einde van de openingssessie met een 1.05.418 beslag legde op de derde stek in de tijdentabel.

Haas-coureur Romain Grosjean, die door een probleem met zijn rempedaal maar vijf ronden reed in de eerste training, was de eerste die een tijd op de klokken bracht in de tweede oefensessie. Niet lang daarna meldde Racing Point zich bovenaan. Lance Stroll bracht de 'roze Mercedes' op de medium band naar een 1.05.469 en Sergio Perez kwam op dezelfde compound tot een 1.05.647, waarmee het team uit Silverstone even eerste en tweede stond in de tijdenlijst. Na ongeveer een kwartier nam Max Verstappen P1 over door op het medium rubber een 1.05.379 te klokken. Hamilton, onderweg op dezelfde band, ging daar vervolgens met drie tienden onder: 1.05.095.

Hierna vonden de Formule 1-teams het tijd voor een run op de zachtste compound. Racing Point liet opnieuw van zich horen: Perez eiste de eerste plek op met een 1.04.945. Bottas volgde de krachtsinspanning van de Mexicaan op met een 1.04.501. Maar Hamilton moest nog komen. De zesvoudig wereldkampioen rondde de Oostenrijkse omloop enkele minuten later in een 1.04.304, waar de concurrentie niet meer aan kwam. Perez was met zijn eerdere tijd nog wel derde. Sebastian Vettel stuurde zijn Ferrari naar de vierde tijd. Daniel Ricciardo ging slechts elf duizendsten langzamer dan de Duitser en was vijfde. Lando Norris eindigde kort achter zijn toekomstige teamgenoot met de zesde tijd, terwijl Stroll met de Racing Point goed was voor zevende tijd.

Max Verstappen moest genoegen nemen met de achtste tijd. Met een 1.05.215 was de Nederlander negen tienden verwijderd van de snelste tijd van Hamilton. Met nog een half uur te gaan maakte de Red Bull-rijder een uitje door de grindbak bij de zesde bocht. Via het geasfalteerde paadje dat langs de bandenstapels loopt, kon hij zonder problemen zijn weg vervolgen. Charles Leclerc en Carlos Sainz maakten de top-tien op vrijdagmiddag compleet. Alexander Albon noteerde met de andere Red Bull slechts de dertiende tijd. De Thaise Brit spinde bij het uitkomen van de eerste bocht, bijna op exact dezelfde wijze als Verstappen in de eerste vrije training. Daarmee lijkt er nog wat werk aan de winkel voor het team van Red Bull.

De Red Bull-rijders waren echter niet de enigen die worstelden met hun auto. Aan het begin van de tweede training waren er spins van Daniil Kvyat en Nicholas Latifi. Beiden zwiepten net als Albon in de rondte bij het uitkomen van de eerste bocht. En op dezelfde plek als waar Verstappen door de kiezels ging, raakte ook Kimi Raikkonen van de baan. Formule 1-debutant Latifi was met afstand de langzaamste man in de tweede training. De snelste ronde van de Williams-coureur was een 1.07.124, waarmee hij 2,8 seconden trager was dan Hamilton en bijna een tel verwijderd was van Raikkonen, die de op een na langzaamste tijd reed.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk begint zaterdag om 12.00 uur. De kwalificatie is om 15.00 uur.

Uitslag F1 Grand Prix van Oostenrijk - Vrije training 2