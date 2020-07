Verstappen: "Reed snelste ronde met kapotte voorvleugel"

Op de eerste actiedag in Oostenrijk heeft vooral Mercedes spierballen getoond. Met het innovatieve DAS-systeem, productieve oefensessies en bovenal toptijden. Problemen kende het Zuid-Duitse merk in tegenstelling tot Red Bull nauwelijks. Bij de formatie van Verstappen gingen beide coureurs minimaal eenmaal in de rondte - een spin dus - en Verstappen maakte tijdens de tweede training nog een extra uitstapje door het grind. Hij sloot de trainingen uiteindelijk af met een derde en achtste plaats.

Misschien niet het allerbeste begin van dit weekend, maar reden tot zorg is het allerminst. “Het was op zich best een goede dag, de rondetijden zeggen nu toch nog niks. Ook doordat ik mijn snelste rondetijd heb neergezet met een kapotte voorvleugel”, legt Verstappen tegenover Sky Sports F1 uit. “Verder kunnen we er best wel vertrouwen in hebben. Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen, maar over het algemeen was het wel een aardige dag. Ik kijk nu vooral uit naar morgen”, duidt de Limburger op de kwalificatie.

Albon: Weten wat we moeten verbeteren

Bij teamgenoot Albon is er evenmin reden voor paniek. "Het was een goede dag, al is dit ook een vrij makkelijk circuit om op te beginnen. Als we bijvoorbeeld in Hongarije waren begonnen, dan was het voor iedereen iets lastiger geweest. Maar nu is het gevoel goed, iedereen heeft de snelheid alweer aardig te pakken en het zit dicht bij elkaar", aldus de Britse Thai meteen na afloop. "Verder weten we waar we aan moeten werken. Bepaalde onderdelen van de auto moeten we verbeteren, voor zowel de korte als lange runs. Daarnaast heeft iedereen vandaag nog met voorzichtige motorstanden gereden, morgen gaan we het pas echt zien."