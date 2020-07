Ferrari over wegsturen Vettel: "We zijn van gedachten veranderd"

Toen het vertrek van Vettel naar buiten kwam, probeerde Ferrari het nog wel zo mooi te verpakken: beide partijen zouden in goed overleg uit elkaar zijn gegaan. Maar tijdens de online persconferentie voorafgaand aan de race in Spielberg vertikte Vettel het om zich nog nog langer achter die politiek correcte versie te scharen. Hij liet weten dat Ferrari hem helemaal geen nieuw contract heeft aangeboden, maar simpelweg aan de kant heeft geschoven. "Ik was zeker verrast toen ik het telefoontje van Mattia [Binotto] kreeg dat er vanuit het team geen intentie was om door te gaan. We hebben verder nooit gesprekken gevoerd, er is nooit een aanbod op tafel gekomen."

Geconfronteerd met deze uitspraak moest Binotto vrijdagmiddag ook op zijn eerdere woorden terugkomen. De teambaas kwam met een nieuwe en uitgebreidere uitleg op de proppen. "We hebben tijdens de wintermaanden steeds gezegd, zowel publiekelijk als privé, dat Sebastian onze eerste keus zou zijn. Dat was ook echt zo, dat kan ik hier nogmaals bevestigen", aldus Binotto in de online persconferentie tegen onder meer Motorsport.com. "Tijdens de wintermaanden hebben vervolgens vele andere coureurs contact met ons opgenomen en gevraagd of ze misschien voor Ferrari zouden kunnen rijden. Maar dat veranderde toen nog niets aan onze positie, Sebastian bleef onze eerste optie."

Dit veranderde volgens de Ferrari-voorman pas tijdens de mondiale coronacrisis. "Wat er sindsdien allemaal is gebeurd? Nou, vooral de pandemie. Het coronavirus heeft de hele wereld veranderd, niet alleen de auto- en motorsport. In de Formule 1 zagen we verder dat daardoor het budgetplafond omlaag ging en dat de nieuwe reglementen werden uitgesteld, dat is allemaal belangrijk voor ons besluit geweest. De hele situatie is kortom veranderd voor ons. Daar komt nog eens bij dat het seizoen nog steeds niet was begonnen en dat Seb dus niet kon laten zien hoe gemotiveerd hoe nog was om voor Ferrari te rijden. Dat is ook wat ongelukkig gebleken voor Seb."

Op basis van deze nieuwe realiteit hebben de Ferrari-kopstukken besloten om Vettel alsnog aan de kant te schuiven en om vol voor Carlos Sainz te gaan. "Tijdens de shutdown hebben we onze positie heroverwogen en een ander besluit genomen. Dat is inderdaad ons besluit geweest en dus ook volledig onze verantwoordelijkheid." Dat het slechte nieuws voor Vettel als een verrassing kwam, kan Binotto best begrijpen. "We hebben ons besluit meteen aan Seb gecommuniceerd en ik kan me nog wel herinneren dat hij verrast was. Ik kan dat ook best begrijpen hoor, het is logisch om op zo'n moment verbaasd te zijn. Hij heeft ons besluit moeten accepteren, maar is er tot op de dag van vandaag niet blij mee. Maar goed, ook dat is volgens mij volstrekt logisch en normaal."