Verstappen stunt met pole voor seizoensafsluiter in Abu Dhabi

In de vorige zestien races stond er vijftien keer een Mercedes op pole. Het leed dan ook geen twijfel dat de coureurs van de kampioensformatie als favoriet golden voor de eerste startplek in Abu Dhabi. “Mercedes is dit jaar vooral op dit soort circuits, waar je echt veel grip achter nodig hebt, enorm sterk”, zei Verstappen er zelf op vrijdagavond nog over. De Nederlander was misschien dan wel snelste gegaan in de eerste en derde training, de algemene verwachting was dat Mercedes op het beslissende moment weer de overhand zou hebben. Niets was echter minder waar. Aan het einde van de kwalificatie ging de Limburger er brutaal met de pole vandoor.

Lees terug: Liveblog bij de kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi

Q1: Hamilton bovenaan na ruw begin

Voor Verstappen begon de kwalificatie niet geweldig. Nadat hij zijn garage had verlaten voor zijn eerste run, moest hij in de pitstraat in de ankers voor Nicholas Latifi, die vlak voor zijn neus naar buiten ging, resulterend in een vlakke plek op een van zijn banden. Vervolgens kwam vreemd genoeg zijn hand nog even klem te zitten buiten de cockpit, toen hij aan zijn eerste snelle ronde bezig was. De tweede run verliep beter en met een 1.35.993 stond hij uiteindelijk vierde, wat uiteraard ruim voldoende was om door te gaan.

Ook Hamilton begon niet goed aan de kwalificatie. De Brit ging tijdens zijn eerste vliegende ronde wijd in de voorlaatste bocht, waarna zijn Mercedes een lelijke stuiter maakte op de oranje kerbstone. Het momentje betekende ook dat er een streep ging door zijn eerste rondetijd, aangezien hij buiten de baan was gegaan. Hamilton liet aan zijn engineer weten dat zijn vloer gecontroleerd moest worden op eventuele schade, maar niet voordat hij eerst een tijd op de borden had gebracht. Valtteri Bottas stond na de eerste runs bovenaan, maar aan het einde van Q1 noteerde Hamilton een 1.35.528, zodat hij snelste was in de eerste sessie. Bottas was tweede met een 1.35.699, terwijl Charles Leclerc verrassend derde was met een 1.35.881. Kimi Raikkonen was met de zestiende tijd uitgeschakeld. Ook voor Kevin Magnussen, die aan zijn laatste weekend in de Formule 1 bezig is, George Russell, die een week geleden nog imponeerde in de Mercedes, Romain Grosjean-vervanger Pietro Fittipaldi en Nicholas Latifi was Q1 het eindstation.

Q2: Hamilton blijft aan kop

Een groot aantal rijders besloot aan het begin van Q2 een run op de medium band te doen, waaronder de coureurs van Mercedes en Red Bull. Hamilton ging aan het begin van deze sessie snelste met een 1.35.466, terwijl Bottas aansloot op P2 met een 1.35.527. Verstappen klaagde over het feit dat zijn medium banden richting het einde van de ronde een stuk minder werden en bleef steken op een 1.36.236, waarmee hij halfweg de sessie nog achter McLaren-rijders Lando Norris en Carlos Saiz vijfde stond. Alexander Albon en Daniel Ricciardo zagen hun tijden gedeletet worden wegens ‘track limits’ en werden zo gedwongen hun tweede run op de soft te doen. Veel andere coureurs gingen later in Q2 ook op de zachte band naar buiten, maar deden dit slechts uit voorzorg. Verstappen was samen met Leclerc de enige die een tweede run op de mediums deed. De Nederlander kwam in tweede instantie tot een 1.35.641, waarmee hij achter Hamilton en Bottas derde kwam te staan.

Op de zachte band ging Albon naar de vierde tijd, waarmee hij veilig was maar zichzelf ook veroordeelde tot een start op de soft. Voor Renault draaide het tweede kwalificatiedeel onderwijl uit op een grote teleurstelling. Esteban Ocon en Daniel Ricciardo waren elfde en twaalfde, waarmee beide rijders van het Franse fabrieksteam eruit lagen. Sebastian Vettel kwam in zijn laatste kwalificatie als Ferrari-rijder niet verder dan de dertiende tijd. Antonio Giovinazzi kwalificeerde zich als veertiende, geholpen door het feit dat Grand Prix van Sakhir-winnaar Sergio Perez geen tijd neerzette in Q2, omdat hij door een motorstraf toch al achteraan start.

Q3: Verstappen verrast

Hamilton noteerde aan het begin van Q3 een 1.35.550, waar Bottas vervolgens onder ging met een 1.35.415. Verstappen imponeerde vervolgens door zijn Red Bull tussen de twee Mercedessen te wurmen, met een 1.35.519. Ook Albon zat er goed bij. De Britse Thai ging rond in een 1.35.571, waarmee hij vierde kwam te staan en maar twee honderdsten trager was dan Hamilton.

Daarmee was alles in stelling gebracht voor een spannende slotfase. “All you have, Valtteri”, luidde de boodschap van Mercedes-teambaas Toto Wolff aan Bottas. Het was echter Hamilton die paars ging in de eerste en tweede sector, om vervolgens in een 1.35.332 over de streep te komen. Bottas had echter de beste laatste sector in thuis en klom naar P1 met een 1.35.271. Maar daarmee was de kwalificatie nog niet voorbij. Verstappen was namelijk ook sterk onderweg en voltooide zijn ronde in een 1.35.246, waarmee hij verrassend de pole-position voor de neus van de Mercedes-coureurs wegkaapte.

De laatste Formule 1-race van 2020 begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd.