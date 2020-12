F1 GP van Abu Dhabi uitslag kwalificatie: Verstappen op pole

Hoe verliep de F1-kwalificatie in Bahrein?

Verstappen kon de laatste kwalificatiesessie van het Formule 1-seizoen 2020 met vertrouwen aanvangen. De Nederlander topte de afsluitende training, al liet Mercedes daarin nog niet het achterste van de tong zien. Dat veranderde zoals gebruikelijk op zaterdagmiddag in de kwalificatie, in Q1 stonden de zwartgemaakte Zilverpijlen wel in slagvolgorde bovenaan. Dat eerste deel begon voor Verstappen nog ietwat hectisch. Zo kreeg hij Nicholas Latifi pal voor de deur in de pitstraat en was hij in zijn eerste run zeven tienden langzamer dan teamgenoot Alexander Albon. Verstappen klokte nadien alsnog de vierde tijd en ging in tegenstelling tot Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, George Russell, Pietro Fittipaldi en Latifi wel door naar Q2

In dat tweede bedrijf van de kwalificatie draaide het naast de tijden natuurlijk weer om de gekozen banden. De bandencompounds waarmee de coureurs de snelste tijd in Q2 afwerken, zullen immers ook op de startgrid te zien zijn. Dit maakte dat het Mercedes-duo meteen naar buiten ging op mediums en wederom de eerste twee posities innam. Verstappen volgde ook op die banden met een gele streep, maar bleef door een matige laatste sector op P5 steken - nog achter het McLaren-duo. De negenvoudig Grand Prix-winnaar moest in de slotfase nogmaals naar buiten, al koos hij opvallend genoeg weer voor een setje mediums die duidelijk zijn voorkeur genoten. Het bleek voldoende voor P3 en daarmee ook Q3. Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi en Sergio Perez - die door een motorische gridstraf al vroegtijdig uitstapte - vonden vroegtijdig hun Waterloo.

In het laatste en beslissende deel volgde vanzelfsprekend geen spel met de banden meer. Alle mannen stonden op de snelle softs en met zo min mogelijk brandstof aan boord. In de eerste runs toonde Valtteri Bottas zich knap de snelste man en wist Verstappen zich verrassend genoeg Lewis Hamilton van het lijf te houden voor P2. Dat leek ook het maximaal haalbare, maar niets bleek minder waar. In een zenuwslopend slot wist Verstappen namelijk met 0.025 van een seconde aan het langste eind te trekken. Terwijl Bottas zijn eigen tijd scherper stelde, liet Verstappen als laatste van de topteams de klok stoppen op 1.35.246. Het bleek goed voor zijn eerste pole in 2020 en de derde uit zijn F1-carrière. Verstappen krijgt op de eerste startrij gezelschap van Valtteri Bottas. De teruggekeerde Hamilton vertrekt als derde, voor de verrassend sterke Lando Norris en Alexander Albon op P5.

