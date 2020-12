Verstappen domineert laatste training Grand Prix van Abu Dhabi

De kwalificatie en race worden in Abu Dhabi in het donker verreden, maar aan het begin van de laatste training scheen de zon nog volop. De omstandigheden op de baan waren daarmee niet representatief voor hoe het tijdens de rest van het weekend zal zijn en dus kende de laatste training een bijzonder rustige start. Pas na een kwartier, toen het een beetje begon te schemeren, verschenen de eerste auto’s op de baan.

De meeste coureurs begonnen de dag op de zachte band. Verstappen ging op die compound naar een 1.37.175, waarmee hij onmiddellijk de eerste stek in de tijdenlijst opeiste. De Nederlander deed er een paar ronden later nog een flinke schep bovenop door een 1.36.734 te rijden. Met die tijd was hij op dat moment een halve seconde sneller dan de van corona herstelde Lewis Hamilton, die rond was gegaan in een 1.37.307. Alexander Albon stond met nog twintig minuten te gaan derde met een 1.37.536, terwijl Valtteri Bottas de vierde stek in de tijdentabel bezette met een 1.37.857.

Bottas en Hamilton waren vervolgens al snel weer buiten voor een nieuwe run op de zachte band. De Fin verbeterde zich naar een 1.37.225, waarmee hij nog altijd bijna een halve seconde langzamer was dan Verstappen. De Brit kwam daarna in een 1.37.012 over de streep, wat een kwart seconde scheelde met de tijd van de Nederlander. Met nog dertien ronden te gaan was het opvallend genoeg George Russell die met de Williams paars ging in de eerste sector. In het tweede en derde deel van het Yas Marina Circuit verloor hij echter veel tijd ten opzichte van de mannen bovenaan, al betekende een 1.37.886 op dat moment wel een keurige zevende tijd. Verstappen kwam hierna met een nieuwe snelste eerste sector. Bij de achtste bocht was er echter een klein foutje, waardoor hij uiteindelijk op elf duizendsten van zijn eerdere tijd strandde.

Met nog drie minuten op de klok ging Verstappen iets langzamer in de eerste sector, maar was er een paarse tijd in de tweede sector en een persoonlijke verbetering in het laatste deel, resulterend in een nieuwe snelste tijd: 1.36.251. Albon klaagde, nadat er in de pitbox aan zijn voorwielophanging was gesleuteld, steen en been over de balans van de auto, maar ging in de slotfase nog naar een 1.36.752, waarmee hij plaatsnam op P2. Renault maakte aan het einde van de laatste training een sterke indruk met de derde tijd voor Daniel Ricciardo en vierde tijd voor Esteban Ocon. Lando Norris bracht zijn McLaren nog naar de vijfde tijd.

Zodoende was Hamilton uiteindelijk zesde. Bottas zakte nog verder naar de negende stek, doordat Lance Stroll en Carlos Sainz naar de zevende en achtste tijd gingen. Mercedes zou echter niet voluit zijn gegaan op de rechte stukken. Red Bul schatte in dat de kampioensformatie daar nog ongeveer acht tienden liet liggen, waarmee de strijd om de pole-position behoorlijk spannend belooft worden: dat was in de laatste oefensessie namelijk precies het verschil tussen Verstappen en de Mercedes-rijders. Winnaar van de vorige race Sergio Perez, die zondag wegens een gridstraf voor een motorwissel achteraan start, maakte de top-tien in de laatste training compleet, terwijl Russell zichzelf uiteindelijk op P15 terugvond.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Abu Dhabi: