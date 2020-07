Hamilton soeverein naar pole in Hongarije, Verstappen zevende

Een jaar geleden pakte Max Verstappen in Hongarije zijn eerste pole. De kans dat hij er ook dit jaar met de eerste startplek vandoor zou gaan, leek in de aanloop naar de kwalificatie niet groot. Los van dat Mercedes dit seizoen vooralsnog een klap sneller is dan de concurrentie, heeft Red Bull de auto nog niet helemaal voor elkaar. Het team uit Milton Keynes kende een moeizame vrijdag in Hongarije en moest bovendien de avondklok breken om alle gewenste aanpassingen aan de auto door te kunnen voeren voor zaterdag.

Q1: Spectaculair begin

Omdat er regen onderweg was naar het circuit, liep de pitstraat meteen leeg toen de kwalificatie van start ging. Max Verstappen was de eerste die zich op de baan meldde en dus ook de eerste die een tijd noteerde. De Nederlander opende met een 1.16.136, waar de coureurs van Mercedes gelijk onder gingen. Ook de mannen van Racing Point gingen rapper dan Verstappen, net als Charles Leclerc in de Ferrari en Daniel Ricciardo in de Renault, zodat de Red Bull-coureur zevende stond toen na zeven minuten de eerste druppels naar beneden kwamen.

Hamilton moest aanvankelijk een tiende toegeven op Bottas, maar nam bij een volgende poging P1 van zijn teamgenoot over met een 1.15.420, om daarna met een 1.15.366 opnieuw iets harder te gaan. Alexander Albon stond met nog vijf minuten te gaan slechts vijftiende en moest dus nog een keer aan de bak. George Russell schroefde de druk op Albon daarna nog verder op door de derde tijd te klokken, waardoor de Red Bull buiten de top-vijftien belandde.

Dat de Williams-coureur ineens naar P3 sprong, had alles te maken met het feit dat de baancondities aan het einde van Q1 ineens een stuk beter werden. In plaats van dat de regen doorzette en de omstandigheden verslechterden, vonden de coureurs opeens een stuk minder grip. Zo kon Sergio Perez een nieuwe snelste tijd rijden met een 1.14.681 en Lance Stroll op P2 aansluiten met een 1.14.895, waarmee Racing Point de boventoon voerde in Q1. Hamilton verbeterde zich nog wel, maar bleef steken op de derde tijd, terwijl Bottas afzakte naar de zevende positie.

Albon slaagde erin een tijd te rijden die voldoende was om door te gaan naar Q2, waarna het nog even spannend werd voor Verstappen. De Limburger duikelde in de slotfase naar beneden in de tijdentabel en stond kort voor het einde zelfs even vijftiende, alvorens hij bij het zwaaien van de vlag nog de achtste tijd wist te rijden. Verstappen toonde zich onderweg terug naar de pits niet tevreden en vroeg zijn team of zijn motor kon worden gecontroleerd.

Williams was de grote winnaar van Q1. Russell stond aan het einde van de sessie negende, terwijl ook Nicholas Latifi zich met de vijftiende tijd plaatste voor Q2. Kevin Magnussen ging een halve tiende langzamer dan de Canadees en eindigde daarmee aan de verkeerde kant van de cut-off. Ook Daniil Kvyat en Romain Grosjean waren niet snel genoeg om door te gaan in de kwalificatie. Alfa Romeo bezet zondag de laatste startrij in Hongarije: Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen deden het langst over een ronde Hungaroring.

Q2: Mercedes gooit tempo omhoog

De coureurs van Mercedes, Racing Point en opvallend genoeg ook Renault togen op de medium compound de baan op, in een poging op een hardere band aan de race te kunnen beginnen. Hamilton reed in zijn eerste run in Q2 niettemin een nieuw ronderecord met een 1.14.261, terwijl Bottas zich op P2 meldde met een 1.14.530. Sebastian Vettel kwam met de zachte band tot de derde tijd, terwijl Max Verstappen, nog altijd niet te spreken over de balans van zijn auto, de vierde tijd noteerde. Charles Leclerc en Alexander Albon stonden na de eerste runs buiten de top-tien.

Uit voorzorg deden de mannen van Mercedes hun tweede run op de soft band. Beide waren onderweg naar een betere tijd, maar konden in de laatste sector van het gas: zij bleven met hun eerdere tijden eerste en tweede in de tijdenlijst. Verstappen klom op naar de derde tijd, terwijl Leclerc zich herstelde met de vierde tijd. Racing Point had dermate veel vertrouwen in een goede afloop dat Stroll en Perez ook hun tweede run op mediums deden. Dit vertrouwen bleek terecht want de Canadees en de Mexicaan stonden zevende en negende aan het einde van Q2.

Albon bleef door verkeer steken op de dertiende tijd en behoorde dus tot de tweede groep uitvallers. Hij staat daarmee nog achter Williams-coureur Russell, die voor de tweede race op rij knap twaalfde was in de kwalificatie, op de grid. Ook voor Daniel Ricciardo (elfde tijd), Esteban Ocon (veertiende) en Nicholas Latifi (vijftiende) was de kwalificatie na Q2 ten einde.

Q3: Verstappen heeft het zwaar

Bij het aanbreken van het sluitstuk van de kwalificatie was het nog altijd droog in Hongarije, maar de regenwolken waren onmiskenbaar dicht genaderd. Lance Stroll kwam als eerste over de streep en reed een 1.14.671, waarna de Mercedes-coureurs hun spierballen toonden door beide een tijd in de 1.13 te rijden. Hamilton postte een 1.13.613, terwijl Bottas een 1.13.924 op de klokken bracht. Verstappen ging naar een 1.14.849 en zette zijn Red Bull daarmee op een voorlopige vierde startplek.

Met nog een paar minuten te gaan deden alle coureurs nog een laatste poging. Vettel ging naar de vierde stek, maar kon die positie vrijwel meteen weer inleveren bij Perez. Ook Leclerc ging sneller dan Verstappen, die zo naar de zevende plek zakte. Hamilton en Bottas maakten onderling uit wie er zondag van pole gaat starten en die strijd werd gewonnen door de Brit, die een 1.13.447 noteerde. Bottas was op de meet een tiende langzamer dan Hamilton en staat dus twee op de grid.



De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.10 uur.