Verstappen baalt na deceptie op zaterdag: "Lastig te accepteren"

Het raceweekend op de 'high downforce' Hungaroring leek op voorhand juist kansen te bieden aan Red Bull Racing.Maar daar is vooralsnog bijzonder weinig van te zien. Sterker nog: er staat geen maat op Mercedes en Red Bull worstelt zelf met het materiaal. De vrijdagse trainingen verliepen niet naar wens en zaterdag was er - ondanks het breken van de avondklok - ook maar weinig verbetering zichtbaar. Verstappen moest het vege lijf in de slotfase van Q1 al zien te redden en kon uiteindelijk niet meer uit het vuur slepen dan de zevende startplaats.

Uiteraard zeer pover voor een team dat voorafgaand aan dit seizoen nog titelaspiraties koesterde. "Dit is natuurlijk een teleurstellende kwalificatie voor ons geweest, helemaal niet wat je wilt. Het is het hele weekend al slecht gegaan. We hebben dit hele weekend geen balans in de auto en geen grip, dus ja dan sta je daar [op de zevende plaats]", laat Verstappen na afloop van de kwalificatie weten. "Je moet het accepteren, al is dat wel heel lastig. Maar we gaan morgen toch weer proberen om er het beste van te maken."

Gevraagd waar het momenteel aan schort moet de achtvoudig GP-winnaar het antwoord grotendeels schuldig blijven. "Ik weet niet precies waarom het nu niet gaat, maar het is duidelijk dat er iets niet goed werkt. Ook niet in vergelijking met vorig jaar. Toen hadden we op dit circuit juist een hele goede balans in de auto. Dit jaar gaat het moeizaam, dat is moeilijk te begrijpen. We hebben veel verschillende dingen geprobeerd, maar het lijkt niet echt te werken."

Rest enkel nog de vraag wat Verstappen morgen vanaf de derde startrij kan uitrichten. Naar voren komen lijkt geen sinecure, aangezien het doorgaans lastig inhalen is op de krappe Hungaroring. "Het zit qua race pace wel dicht bij elkaar, al starten wij morgen ook nog niet op de beste banden voor de race", refereert hij aan de softs. Beide Mercedes- en Racing Point-coureurs vertrekken op de iets hardere mediums. "Maar het is wat het is. Ik zal er morgen weer alles aan doen en dan maar zien waar we uitkomen, al is het hier inderdaad lastig inhalen."