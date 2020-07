FIA wil test voor flexibiliteit achtervleugel vernieuwen

Al jaren voert de FIA statische tests uit op de achtervleugels om te controleren dat de achtervleugels op snelheid niet naar beneden buigen om de luchtweerstand te verminderen. Momenteel voert het daarvoor twee tests uit, een horizontale en een verticale. Bij de eerste test mag de achtervleugel horizontaal niet meer dan 7 millimeter buigen als een belasting van 500 Newton horizontaal op de auto wordt toegepast. Bij de tweede test mag de achtervleugel verticaal niet meer dan 2 millimeter buigen als er op verticale wijze 200 Newton aan kracht wordt toegepast.

De ontwerpen van de teams zijn echter zo geavanceerd geworden dat de achtervleugel sterk genoeg is om beide tests te doorstaan, maar op racesnelheid wel iets naar achteren helt. Onboardbeelden uit de recente Stiermarkse GP lieten zien dat bij een aantal auto’s met de limiet gespeeld wordt met het gedrag van de vleugels. Een duidelijk voorbeeld was dat de achtervleugel van Max Verstappen bewoog tijdens zijn gevecht met Valtteri Bottas laat in de race. Het is niet duidelijk of dit met opzet is gedaan door Red Bull Racing of dat het team de vleugel te fragiel gemaakt heeft, want gedurende de race waren er een aantal elementen van de vleugel gevallen.

De FIA heeft de buigende achtervleugels ook opgemerkt en het regelgevend orgaan wil nu een manier vinden om het format van de test te veranderen, zodat die beter passen bij hoe de vleugels zich op het circuit gedragen. Gevraagd door Motorsport.com of er veranderingen doorgevoerd worden aan de tests zei Nikolas Tombazis, het technische hoofd single seaters van de FIA: “We hebben het niet specifiek over Red Bull of een andere deelnemer, maar we kijken naar de flexibiliteit van de achtervleugels. We hopen in de nabije toekomst wat verbeteringen door te voeren aan het reglement en de buigbaarheidstest, maar we willen dat behoorlijk zorgvuldig doen, en niet gehaast een fout besluit nemen.”

Tombazis was duidelijk dat teams slim zijn geweest door ervoor te zorgen dat hun vleugelontwerpen volledig legaal zijn als ze in de pits getest worden, maar dat ze op het circuit nog wel buigen. “De belasting die we momenteel hebben zijn een horizontale terugtrekking en een verticale belasting, plus een aantal kleinere belastingen op de randen en dergelijke. We denken dat dit misschien wat verouderd is. De teams gebruiken misschien het feit dat de test en de belasting op de baan iets anders zijn, om hun vleugels zo te ontwerpen dat ze het meest resistent zijn waar de FIA-belastingen zijn, maar in een andere situatie minder resistent zijn. Dat willen we graag aanpakken. Het is geen snel klusje, maar het staat op onze to-do lijst.”

Met medewerking van Jonathan Noble