FIA: Geen indicatie dat Mercedes 'schuldig' is Racing Point-zaak

Renault heeft protest aangetekend tegen de 2020-bolide van Racing Point en meer concreet tegen de brake ducts. Het ontwerp daarvan zou overeenkomen met dat van Mercedes, hetgeen argwaan oproept. Vooral omdat de brake ducts dit jaar op een lijst met 'listed parts' staan. Dat betekent dat Racing Point zelf de 'intellectuele eigendommen' van het ontwerp moet hebben en de onderdelen in kwestie niet zomaar van Mercedes mag overnemen.

Als blijkt dat Mercedes in 2020 toch vertrouwelijke informatie over brake ducts heeft gedeeld en Racing Point zo heeft geholpen, dan is het Zuid-Duitse merk ook schuldig. Indicaties daarvoor heeft de FIA echter niet. "Als Mercedes de intellectuele eigendommen van een onderdeel heeft gedeeld dat vorig jaar ook al tot de 'listed parts' behoorde - zeg maar even de voorvleugel - dan zou het zeker in strijd zijn met de reglementen. In zo'n geval zou Mercedes medeplichtig zijn en zou dat grote gevolgen hebben", aldus Nikolas Tombazis namens de FIA.

"Maar om duidelijk te zijn: die aanwijzingen hebben wij niet." Dat komt vooral doordat de timing in het geval van de brake ducts cruciaal is. In 2019 stonden die onderdelen namelijk nog niet op de lijst met listed parts en was kennisoverdracht dus toegestaan. Het betekent dat Mercedes vorig seizoen nog wel 'gewoon' informatie en data aan Racing Point mocht geven over het ontwerp, maar dit jaar niet meer. Of Mercedes wel of niet schuldig is, hangt dus nauw samen met het moment waarop de informatie is overgedragen. "Als uit onderzoek blijkt dat Mercedes in 2020 informatie heeft gedeeld over de brake ducts, dan zouden ze inderdaad schuldig zijn. Maar nogmaals: daar zijn totaal geen aanwijzingen voor. Als er al informatie is gedeeld tussen de partijen, dan is dat waarschijnlijk in 2019 over toen nog 'unlisted parts' gebeurd. In dat opzicht is Mercedes er met de kennis van nu niet direct bij betrokken."

VIDEO: Heeft Racing Point de Mercedes W10 gekopieerd?

Met medewerking van Adam Cooper