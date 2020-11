Verstappen opent als snelste op spekgladde baan in Turkije

De coureurs werden aan het begin van het raceweekend in Turkije geconfronteerd met omstandigheden die verre van ideaal waren. Het feit dat het circuit recentelijk opnieuw geasfalteerd is, gecombineerd met een koud begin van de dag én een schrobbeurt op de vroege ochtend, maakten dat de rijders met name aan het begin van de sessie de grootste moeite hadden om de auto op de baan te houden. “Het is alsof we over ijs rijden”, meldde Verstappen over de situatie op de boordradio, om daar tijdens zijn volgende run aan toe te voegen: “Ik denk dat ik nog sneller rond zou gaan op regenbanden.” Ook Lando Norris deed zijn beklag: “Het is erger dan ijs. Ik kan niet eens volgas over het rechte stuk.”

De sessie was een paar minuten oud toen de rode vlag moest worden uitgehangen omdat Charles Leclerc een paaltje bij de ingang van de pitstraat omver had gereden en er op die plek een paar schroeven gevaarlijk uit het asfalt staken. Na een kleine tien minuten was het paaltje vervangen en kon de training worden hervat. De actie kwam echter maar moeizaam weer op gang vanwege de ongunstige baancondities. Tot de code rood was Sebastian Vettel de enige die een tijd had gereden. Na de ongeplande pauze nam Valtteri Bottas, die dankzij zijn rally-uitstapjes de nodige ervaring heeft met het rijden in gladde omstandigheden, het stokje over aan de bovenkant van de tijdenlijst. De Fin was snelste tot Verstappen halverwege de sessie een tandje bijzette. De Nederlander klom op naar de eerste stek op het tijdenscherm met een 1.42.753, waar hij vervolgens nog een seconde vanaf haalde door naar een 1.41.741 te gaan.

Met nog iets meer dan een half uur te gaan keerde Bottas terug bovenaan met een 1.40.806, om na verschillende verbeteringen op een 1.38.915 uit te komen. Bij Verstappen ging het gaspedaal kort daarna echter ook iets verder naar beneden. De nummer drie in het kampioenschap heroverde P1 met een 1.38.523, waarna hij er nog een flinke schep bovenop deed door de uitdagende baan aan de oostkant van Istanbul in een 1.37.151 te ronden. De Limburger was hiermee nog altijd wel zo’n twaalf seconden langzamer dan de tijd waarmee Sebastian Vettel in 2011 de pole-position pakte in Turkije. Maar dat de omstandigheden op de baan snel verbeterden, bleek wel uit het feit dat Vettel en Leclerc achtereenvolgens een nieuwe snelste tijd reden, waardoor Ferrari even eerste en tweede stond in de tijdentabel, en zelfs de naam van Alexander Albon in de slotfase even op P1 prijkte. Met nog een paar minuten te gaan was Verstappen op weg naar een snellere tijd, tot hij voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo tegen het lijf liep in de laatste bochtencombinatie. Een ronde later was het wel raak voor de Limburger met een 1.35.077.

En daar bleef het uiteindelijk bij wat betreft de snelste tijd. Verstappen was dus snelste, voor Red Bull-collega Albon. Leclerc tekende voor de derde tijd in wat natuurlijk een weinig representatieve sessie was, terwijl Pierre Gasly goed was voor de vierde tijd. Sebastian Vettel completeerde de top-vijf, voor Daniil Kvyat, Lando Norris, Antonio Giovinazzi, Valtteri Bottas, die in de slotminuten dus naar de negende positie zakte, en Esteban Ocon. Nicholas Latifi stuurde zijn Williams naar de elfde tijd en sprak bij het zwaaien van de vlag dan ook van een vermakelijke training. Lewis Hamilton, die dit weekend voor de zevende keer wereldkampioen kan worden, stond langdurig in de pits en bleef steken op de vijftiende tijd. Carlos Sainz was voorlaatste, nadat hij zijn McLaren halverwege de sessie met vermoedelijk een hydraulisch probleem aan de kant moest zetten. George Russell, die een gridstraf heeft gekregen voor een motorwissel, was de enige die de soft band probeerde en met afstand langzaamste.

De tweede training voor de Grand Prix van Turkije begint om 13.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Turkije