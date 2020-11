Gridstraf Russell na motorwissel voor Grand Prix van Turkije

Twee weken nadat Russell naar eigen zeggen 'de grootste fout' uit zijn nog jonge carrière maakte, wacht hem in Turkije een inhaaljacht. Waar de Formule 2-kampioen van 2018 doorgaans nog Q2 weet te halen om zich een aardige startpositie te verschaffen, zal hij zondag vanaf de laatste rij moeten komen. Russell loopt namelijk tegen meerdere motorische gridstraffen aan.

Zo worden er voor de veertiende krachtmeting van dit seizoen een nieuwe en daarmee ook vierde V6-verbrandingsmotor, een vierde turbo en een vierde MGU-H in zijn Williams-bolide gelegd. Aangezien Russell daarmee voor al deze componenten over de limiet van drie stuks is gegaan, moet hij achteruit op de startopstelling van zondag. Russell heeft eveneens een nieuwe MGU-K gekregen, maar zit daarmee nog wel net binnen de grenzen van het toelaatbare.

De straffen zijn eigenlijk een indirect gevolg van een valse start in Oostenrijk. Russell moest tijdens de eerste van twee races op de Red Bull Ring al opgeven met motorisch malheur. Na onderzoek door de motorische Mercedes-afdeling in Brixworth bleek dat Russell voor de tweede race van het seizoen al naar allerlei nieuwe componenten moest grijpen. Het zou daarom van meet af aan lastig worden om het seizoen 2020 binnen de door de FIA opgestelde marges af te werken. In Turkije betaalt hij daar de tol voor.

Klaar voor revanche: "Veel steun gekregen"

Persoonlijk is Russell er trouwens wel helemaal klaar voor om revanche te nemen voor zijn zeperd van Imola. Het Mercedes-talent baalt nog steeds van die crash, maar liet op een vraag van Motorsport.com Nederland weten veel steun uit de woorden van zijn collega's te halen. "Ik heb enorm veel steun gekregen en dat bekent ook enorm veel voor mij. Het was eigenlijk best verrassend: de berichtjes varieerden van racewinnaars en zelfs wereldkampioenen tot mensen buiten de Formule 1. Iedereen lijkt te beseffen dat wij op de limiet zitten en dat een foutje zo gemaakt is. Al die steunbetuigingen doen niets af aan de fout die ik heb gemaakt, maar het helpt me wel om weer verder te gaan."