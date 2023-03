Reconstructie: De bizarre aanloop naar GP Bahrein van Lance Stroll

"Het waren de twee meest bizarre weken van mijn leven", blikte Lance Stroll na afloop van de Grand Prix van Bahrein in de podcast F1 Nation terug op zijn aanloop naar de openingsrace van 2023. Die sloot hij uiteindelijk af met een knappe zesde plaats, al scheelde het heel weinig of hij had het treffen in Sakhir aan zich voorbij moeten laten gaan. Dat was het gevolg van een flinke valpartij tijdens een fietstraining in de buurt van het Spaanse Malaga, slechts vier dagen voor de start van de wintertest en iets meer dan twee weken voor de eerste race van 2023. Die driedaagse test moest Stroll uiteindelijk aan zich voorbij laten gaan, want hij had bij het ongeluk de nodige verwondingen opgelopen: twee gebroken polsen én een gebroken teen.

"Ik ging echt hard onderuit en ik wist meteen dat mijn beide polsen kapot waren. En mijn teen... Ik realiseerde dat pas aan het einde van de dag, omdat ik zo gefocust was op mijn polsen", haalt Stroll herinneringen op aan het ongeluk. Vervolgens moest hij nog twintig tot dertig minuten teruglopen naar de auto. In die tijd daalde ook het besef in dat de Aston Martin-coureur wel eens de eerste fase van het seizoen aan zich voorbij zou moeten laten gaan. "Mijn hele wereld stortte eventjes in. Want ik dacht al dat ik waarschijnlijk enkele races zou moeten missen, om misschien in Australië terug te keren. Dat soort dingen schieten door je hoofd, net als de verschrikkelijke timing: twee dagen voor ik naar Bahrein zou vertrekken en vier dagen voor ik in de auto zou stappen."

Geen operatie in Malaga, maar in Barcelona

Met een flinke dosis onzekerheid over de stand van zaken werd Stroll naar het ziekenhuis in Malaga gereden. Daar onderging de Canadees onderzoeken en werden röntgenfoto's gemaakt. Daaruit kwam dat Stroll zijn rechterpols had gebroken, maar aan de linkerkant werd nog niets opgemerkt. Dat gold overigens ook voor zijn teen. "Twintig minuten later - toen de rechterkant net in het gips was gezet - kwamen ze terug en zeiden ze: 'Je moet geopereerd worden'", vervolgde Stroll. Aanvankelijk was het plan dat hij in Malaga ook geopereerd zou worden aan zijn rechterpols, maar dat probeerde hij af te houden tot er duidelijkheid was over wie hem zou opereren. "Dus ik wachtte en vervolgens kwamen ze twintig minuten later weer bij me. 'Oh, je hebt ook twee botten in je linkerpols gebroken.' Dus vervolgens werd ook links in het gips gezet."

Na een kleine aanvaring bij de start reden Fernando Alonso en Lance Stroll naar P3 en P6. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Een vriend had Stroll intussen in contact gebracht met chirurg Xavier Mir, die in Barcelona diverse MotoGP-rijders op de operatietafel heeft gehad. "Hij is gespecialiseerd in handen en polsen en ik dacht dat dit mij de beste kans zou geven om zo snel mogelijk weer in de auto te zitten", vertelde de 25-jarige coureur, die de volgende ochtend om 9 uur in Barcelona werd verwacht voor controles. "Hij controleerde beide polsen en zag dat ik drie fracturen had: één in mijn rechterpols die operatief hersteld moet worden, en twee in mijn linkerpols. Vervolgens vertelde ik hem over mijn teen. Daarna trok ik mijn schoen uit en het bloed stroomde. Toen stelde de arts voor om daar ook een röntgenfoto van te maken."

Spoedig herstel na operatie maakt snelle rentree mogelijk

Uit die röntgenfoto's bleek inderdaad dat de teen van Stroll ook gebroken was, al kon hij daar ook niet aan geholpen worden. Toch lag de man uit Montreal een dag later (maandag) op de operatietafel van chirurg Mir om de breuk in zijn rechterpols te herstellen, waarna ook zijn linkerpols opnieuw in het gips werd gezet. De verwachting was dat het twee tot vier weken zou duren voordat die pols hersteld zou zijn, maar er was meer onduidelijkheid over hoe lang het herstel van de rechterpols en de teen in beslag zou nemen. Op dinsdag werd Stroll ontslagen uit het ziekenhuis, waarna hij de wintertest moest aanschouwen vanuit een hotelkamer in Barcelona - met weinig hoop op deelname aan de GP van Bahrein.

"Ik dacht niet dat ik op korte termijn weer in de auto zou zitten. Ik kon niet bewegen en ik was verre van fit genoeg om te rijden. Ik was gewoon tien uur per dag met mijn osteopaat Henry om te revalideren en te proberen er weer in te komen. De comeback voelde gewoon nog onmogelijk tijdens de test", blikte Stroll terug. Een week later zou de wereld er anders uitzien, want op de maandag en dinsdag na de test kon hij zijn polsen steeds iets meer bewegen. "De dokter controleerde mij op dinsdagavond in Barcelona en dat was ook de laatste dag die ik daar doorbracht. Hij zei: 'Ik ben blij met de rechterpols, de situatie ziet er stabiel uit en de fracturen in de linkerpols zien er gezond genoeg uit om te kunnen racen. Wat betreft de teen is het een kwestie van pijntolerantie, maar ik ben bezorgder dat je je pols nog meer bezeert.' Ik dacht dus dat ik de sjaak was, maar ik wilde het gewoon proberen."

Op woensdag nam Stroll zodoende plaats in de simulator van Aston Martin in Silverstone, waar hij zijn polsen op de proef stelde voor een onverwachte deelname aan de GP van Bahrein. "Het deed enorm veel pijn, maar ik dacht: 'Tegen de tijd dat VT1 op vrijdag begint, gaat het misschien lukken'. Want het gaat iedere dag alleen nog maar beter worden." En zo geschiedde voor Stroll, die vrijdag inderdaad in de AMR23 plaatsnam voor de eerste training in Bahrein. Met name in de tweede training leek hij het nog zwaar te hebben, maar op zaterdag en zondag stond hij er zodra het moest. Stroll haalde Q3 en eindigde in de race op P6, waarmee hij zijn beste resultaat van de afgelopen twee seizoenen meteen evenaarde. "Het was een geweldige levenservaring en het levert een geweldig verhaal op voor tijdens een diner, maar ik wil het nooit meer meemaken!"

Video: Stroll blikt terug op zijn eerste race na oplopen blessures