Stroll mist tweede vrije training in Hongarije na probleem met Aston Martin-ophanging
De Aston Martin-coureur kon niet deelnemen aan de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije van de Formula 1 nadat zijn ophanging brak in FP1
Lance Stroll is gedwongen om de tweede vrije training van vrijdag voor de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1 over te slaan vanwege de schade aan de ophanging die hij in de eerste sessie opliep.
Aston Martin introduceerde in Budapest wat neerkwam op een bijna volledig nieuwe auto, inclusief een lichter chassis, volledig nieuwe aerodynamische oppervlakken en een nieuwe lay-out van de achterwielophanging. Maar de eerste testsessie van het team met zijn AMR26 B-spec kreeg na 36 minuten een forse tegenslag te verwerken, toen Strolls achterwielophanging bij het uitkomen van bocht 2 leek te bezwijken, waardoor de Canadees een spin van 360 graden maakte en een rode vlag veroorzaakte toen hij zijn auto parkeerde.
De schade was dusdanig dat Aston niet in staat was Strolls auto op tijd voor VT2 te repareren, waardoor de Canadees het tweede uur van de training moest uitzitten.
"Helaas zal Lance niet deelnemen aan VT2. Er was niet genoeg tijd om de schade uit VT1 te repareren," bevestigde een woordvoerder van het team bij de start van de tweede training.
Hoewel Aston wijzigingen aanbracht aan de achterwielophanging, suggereerde teambaas Adrian Newey dat het onderdeel dat faalde niet een van Astons geüpgradede componenten was.
De achterwielophanging van de Aston Martin van Lance Stroll begaf het
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Het betreffende gebied is eigenlijk niet gewijzigd," zei Newey, voordat duidelijk werd dat Stroll VT2 zou moeten missen.
"We hebben weinig reserveonderdelen omdat de bekleding en dergelijke anders is, dus er zijn enkele kleine wijzigingen in dat gebied, maar in die zin is het zeer onverwacht.
"Zoals je je kunt voorstellen, probeert iedereen koortsachtig precies te begrijpen wat er misging en wat er is gebeurd terwijl we spreken. Pas zodra we daar inzicht in hebben, kunnen we commentaar geven op wat we hierna doen."
In handen van Fernando Alonso bleek de ingrijpend herziene Aston wel een grote stap vooruit te zijn, nu het team na een eerste seizoenshelft waarin het achteraan de grid wegkwijnde weer naar respectabiliteit streeft.
De tweevoudig wereldkampioen noteerde de 13e tijd in VT1, op 2,5s van de richttijd van Charles Leclerc in de Ferrari. "De voorlopige resultaten zijn veelbelovend," zei Newey.
"Het is slechts een deel van het pakket, dus we krijgen nog wat verdere stappen in Zandvoort en daarna verdere stappen in Monza en Baku. Het is dus het eerste deel van onze geplande upgrade."
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