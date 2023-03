Mercedes kwam er al tijdens de F1-wintertest in Bahrein achter dat de nieuwe W14 niet helemaal naar behoren werkte. Onder meer problemen met de achterkant teisterde de wagen. In de kwalificatie kon zowel Lewis Hamilton als George Russell het tempo van Ferrari, Red Bull Racing en Fernando Alonso niet bijhouden. Mercedes-chef Toto Wolff liet dan ook voor de race op zondag al weten dat het Duitse merk van concept moet veranderen om naar voren te geraken.

Dit was een bijzondere opmerking omdat in Brackley juist is gekozen door te gaan met het no pod-concept. De W14 is een evolutie van zijn voorganger die op hetzelfde concept gebaseerd is. Met de W13 had Mercedes bijzonder veel problemen, maar na veel analyses koos men ervoor om eraan vast te houden. Al voor de eerste race liet Wolff dus weten dat het op deze manier niet gaat lukken. Voormalig F1-coureur David Coulthard stond toch wel even te kijken van Wolff zijn uitspraken.

"Dat was wel een harde opmerking", zegt de Schot bij Channel 4. "Deze auto 'leeft' nog maar zes dagen: drie dagen testen en drie dagen hier [in Bahrein]. Ik snap niet zo goed waar zijn opmerking vandaan komt. Maar inderdaad, met dit soort sidepods kiezen ze voor een heel andere strategie. Het is zaak dat ze proberen de rest te volgen. Ik zie het wel als een trap in de ballen van het ontwerpteam."

Uiteindelijk besloot Mercedes de Grand Prix van Bahrein met een vijfde positie van Hamilton en de zevende plek van Russell. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde meer dan vijftig tellen achter racewinnaar Max Verstappen. Daarnaast liet Aston Martin zien sneller te zijn dan Mercedes, terwijl achterin de AMR23 dezelfde power unit ligt als die achterin de W14.