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Antonelli krijgt gridstraf na negeren gele vlag in kwalificatie GP Hongarije

Mercedes-coureur verliest vierde plek op de grid in Hongarije na onvoldoende te hebben vertraagd voor gele vlaggen in de kwalificatie

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kampioenschapsleider Kimi Antonelli heeft vier startplaatsen straf gekregen voor de Hongaarse GP van F1, nadat hij werd bestraft omdat hij geen gehoor gaf aan gele vlaggen.

Antonelli pakte de vierde plaats op de startgrid op de Hungaroring, terwijl Mercedes werd verslagen door zowel McLaren-polesitter Lando Norris als de twee Ferrari's. Tijdens zijn laatste kwalificatieronde kwam Antonelli echter gele vlaggen tegen in de laatste bocht - waar Red Bulls Max Verstappen na een spin stil stond in de uitloopstrook.

Antonelli verbeterde alsnog zijn tijd in de laatste sector en pakte de vierde plaats, waarbij de stewards onderzochten of de Italiaan voldoende had gelift om de lokale gele vlaggen te respecteren. De kampioenschapsleider heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen, waardoor hij terugvalt naar de zevende plaats op de startgrid, omdat de stewards vonden dat hij slechts heel minimaal had gelift en nog altijd sneller door de bocht ging dan in zijn vorige pushronde.

Ferrari's Lewis Hamilton kreeg eveneens een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Oscar Piastri in bocht 1, waardoor Piastri nu opschuift naar de derde plaats en Max Verstappen zich bij hem voegt op de tweede startrij.

"De coureur van auto 12 verklaarde dat hij, toen hij de gele vlag en het lichtpaneel zag, eerder van het gas ging dan in zijn vorige pushronde," schreven de stewards in hun oordeel. "Dit werd bevestigd door de telemetrie. De snelheidsvermindering vond echter gedurende een zeer korte periode plaats, en de snelheid van de auto bij het passeren van de plek van het incident met auto 3 lag zelfs iets hoger dan die in de vorige pushronde.

"De minisectortijd was slechts 0.03 seconde langzamer dan zijn beste tijd voor die minisector, en hoewel hij, doordat hij 16 meter eerder had gelift, 14 km/h langzamer was bij het ingaan van de gele-vlagsector, was hij 3 km/h sneller bij het passeren van de plaats van het incident door minder remgebruik bij het ingaan van de bocht. De FIA-vertegenwoordigers merkten op dat de snelheidsvermindering in de minisector minder dan 1% bedroeg.

"De stewards beschouwden dit incident als anders dan andere incidenten die tot geen verdere actie hebben geleid, omdat er, anders dan in die gevallen, geen significant snelheidsverschil door de minisector was ten opzichte van de eerdere snelste tijd van de coureur onder vergelijkbare omstandigheden."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Antonelli had voor de overtreding een gridstraf van vijf plaatsen kunnen krijgen, maar de stewards vonden dat het feit dat de Italiaan in elk geval enige snelheid had verminderd een mildere straf rechtvaardigde. De 19-jarige krijgt ook een strafpunt op zijn licentie.

"De aanbevolen straf volgens de strafrichtlijnen voor deze overtreding is een terugval van 5 startposities, maar als strafverzachtende omstandigheid hebben wij meegewogen dat de coureur wel snelheid heeft verminderd, zij het, naar ons oordeel, onvoldoende en niet gedurende langere tijd. Bovendien had de coureur beperkte tijd en afstand om te reageren. Daarom wordt een lagere straf toegepast."

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