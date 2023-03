Schade bij comeback Nico Hülkenberg: “Kon ik niet herstellen”

Nico Hülkenberg was bezig aan een sterk raceweekend in de eerste race na zijn terugkeer in de Formule 1. Hij eindigde op de vijfde plek in de tweede training en schopte het in de kwalificatie tot Q3 waarin hij tiende werd. Al in de eerste ronde kwam hij in contact met Esteban Ocon, die op zijn beurt ook een dramatische race had. Het team besloot de Duitser niet vroeg in de race binnen te halen, maar de balans van de auto was door een kapotte voorvleugel wel verstoord. Pas bij de tweede pitstop werd de neus wel gewisseld waardoor Hülkenberg de laatste dertig ronden kon achtervolgen. Tegen die tijd waren WK-punten al uit het zicht voor de man uit Emmerich.

Veel leerde Hülkenberg niet van de eerste race sinds zijn terugkeer. “Het was een kwestie van overleven, de eerste helft was zo wazig. Ik reed met een beschadigde auto en ik was flink wat downforce kwijt. Dat we uiteindelijk een nieuwe vleugel gebruikten was een opluchting, toen werd de auto weer normaal. Maar het was al te laat om nog wat goed te maken. De eerste helft van de race leerde ik niets, het was niet de auto die ik had leren kennen. In de tweede helft heb ik wel wat geleerd, dat kan ik gebruiken bij de volgende race.”

De routinier keerde na enkele jaren afwezigheid terug op de grid, maar het voelde vertrouwd. “Ik ben heel blij, het was een bekend gevoel. Het is het begin van een lang seizoen, maar het gevoel was goed. De kwalificatie was ik heel blij mee, de race iets minder. Daar zullen we van leren. Ik had niet verwacht dat het meteen crescendo zou lopen, je moet altijd veel leren. Natuurlijk zit het in de details, maar in de basis blijft een Grand Prix hetzelfde. Je rijdt 300 kilometer, de auto’s zijn snel en je start met 110 kilogram brandstof. Het is anders, maar ook hetzelfde.”