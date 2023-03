Ocon de schlemiel in Bahrein: Waarom ging het zo mis?

Nog voor de start van de Grand Prix van Bahrein begon de rampzalige race van Ocon. Hij stond niet helemaal goed opgesteld voor de start van de race, zo oordeelden de stewards. De rechtervoorband van de A523 stond buiten het daarvoor bestemde vak en Ocon kreeg een tijdstraf van vijf seconden. De Fransman loste die straf bij de eerste pitstop in en daar ging het mis. De monteurs werkten al aan de auto voordat de vijf seconden verstreken was. De FIA oordeelde dat de eerste monteur de auto aanraakte na 4,6 seconden. Daarmee werd het reglement weer overtreden. Ocon kreeg daarvoor een tijdstraf van tien seconden.

Afwijking

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer legt uit hoe dat kwam. “Het was een kwestie van timing en dat was het probleem. We hebben een systeem dat in de oren van de monteurs aftelt wanneer ze kunnen starten. Daar zat een afwijking in van vier tienden van een seconde. Het aftellen begon te vroeg. Ik heb gezien wat er gebeurde, maar we moeten er zelf een vertraging inbouwen zodat het signaal een halve seconde te laat komt. Die halve seconde maakt het verschil niet op zo’n moment.”

Tot overmaat van ramp kreeg Ocon nog een derde straf toen hij bij het uitrijden van de pitstraat een fractie te snel ging. De rijder van het team overtrad de snelheidslimiet van 80 kilometer per uur met een schamele 0,1 kilometer per uur. Het leverde Ocon nog eens vijf seconden tijdstraf op. “Ik denk dat hij de limiter in de pitstraat een halve meter te vroeg uitzette. Die komt op het conto van de coureur. Hij moet die begrenzer gebruiken en uitschakelen op het moment dat hij de pits uit is. Dan kun je gaan.”

Zeldzame fouten

Ocon viel door de straffen uiteindelijk terug in de achterhoede en het team haalde hem voortijdig binnen omdat er toch niet veel meer te halen was. Hoewel het zeldzame fouten zijn, was de seizoensstart in Bahrein uitermate frustrerend voor coureur en team. Szafnauer: “Het is heel zeldzaam dat we bij dit team zulke fouten maken, zoals dat we te vroeg begonnen met werken aan de auto. Dat heb ik niet eerder meegemaakt. We hebben goede systemen, het mag niet gebeuren en ik heb er vertrouwen in dat het niet meer zal gebeuren. Esteban stond verkeerd op de grid, hij zal ervan leren. Op operationeel vlak zullen we in ieder geval werken om vanaf nu onze races probleemloos af te werken.”

Nieuwkomer Pierre Gasly redde in Bahrein het vege lijf voor Alpine. Hij werd negende nadat hij in de race vanaf de laatste startplek vertrok.

Video: Alpine licht Ocon in over tweede ronde met tijdstraffen in Bahrein