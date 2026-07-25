Max Verstappen ziet mysterieuze problemen bij Red Bull: "Wanhopig? Die fase ben ik al voorbij"

De kwalificatie op de Hungaroring is teleurstellend verlopen voor Red Bull Racing. Op voorhand dacht teambaas Laurent Mekies dat het ‘energy-rich’ circuit nabij Boedapest iets beter bij de RB22 zou passen, maar de praktijk is veel weerbarstiger gebleken dan dat.

Max Verstappen moet zondag vanaf de zesde startplaats komen, terwijl teamgenoot Isack Hadjar daar met de achtste positie nog een rij achter staat. Tot overmaat van ramp spinde Verstappen ook nog in de laatste bocht, wat volgens hem de hele sessie samenvat. “Het weekend was over het algemeen al moeilijk, maar als niet de banden verslijten, maar je auto zelf, dan heb je echt een groot probleem. En dat is precies wat er nu gebeurt.”

Verstappen maakte dat via de boordradio al meteen duidelijk. Na zijn spin liet hij aan het team weten: “De auto is aerodynamisch gewoon helemaal kapot; het wordt alleen maar erger en erger. Wat een grap. Echt, wat een grap, wat een waardeloos weekend.”

Tijdens de Nederlandse mediasessie in de paddock verduidelijkt Verstappen dat het team die aerodynamische problemen – die hij zelf nog niet kon specificeren – in de data al kon zien, tot het punt waarop de auto ‘onbestuurbaar’ werd. “De auto kreeg alleen maar meer overstuur en alle problemen werden alleen maar erger. Ik kom op de laatste bocht aan en hij spint gewoon weer. De auto kun je op een gegeven moment niet meer besturen.”

Waar Verstappens vorige twee crashes werden veroorzaakt door de roterende achtervleugel, stelt hij dat het lastigste is dat het probleem iedere keer anders is.

“Er gebeurt altijd wel weer wat anders. Ik kan er op dit moment ook moeilijk wat van maken, ook omdat ik zelf niet precies weet wat het probleem was. Maar het is wel duidelijk dat er weer iets mis was, ze zeiden tijdens de kwalificatie al tegen mij dat er iets fout was en dat ze konden zien dat de aerodynamica minder werd. Dat is natuurlijk niet wat je wilt tijdens de kwalificatie. Dan kun je ook geen vleugel meer zetten en zit de hele auto niet meer in balans.”

Voor Verstappen maakte dat het bijzonder lastig om de RB22 gedurende het raceweekend in Boedapest in een goed window te krijgen. “Dat is dan eigenlijk gewoon niet mogelijk”, reageert hij op een vraag van Motorsport.com. “Dit weekend is heel moeilijk geweest en in de kwalificatie was het echt helemaal niks. Daar kon je helemaal niks meer van maken.”

Op de slotvraag of het Verstappen wanhopig maakt dat Red Bull ieder weekend tegen een ander probleem aan lijkt te lopen, geeft de viervoudig wereldkampioen het meest veelzeggende antwoord van de dag. Hij is de wanhoop naar eigen zeggen al voorbij, waardoor het nu vooral gelatenheid is.

“Nee nee, wanhopig? Dat woord bestaat voor mij al niet meer. Dat ben ik al voorbij. We laten het maar gewoon gaan en proberen het morgen weer opnieuw.” Verstappen heeft eerder dit jaar, na de Grand Prix van Japan, aangegeven dat hij op dat moment ‘alle teleurstelling’ al voorbij was. Waanhoop kan nu aan die woordenlijst worden toegevoegd.