Russell krijgt nieuwe Mercedes-motor, maar behoudt startplek in GP van Hongarije

Mercedes-coureur George Russell neemt voor de Hongaarse GP een nieuwe V6-motor na een waterlek in de kwalificatie, maar behoudt zijn zevende plaats op de grid.

Russell kwalificeerde zich op de Hungaroring op ruime afstand als zevende, nadat zowel hij als teamgenoot Kimi Antonelli in de kwalificatie niet in de buurt leken te zitten, terwijl Mercedes moeite had om de bandentemperaturen onder controle te houden.

Russells tweede ronde werd verpest nadat hij bij de uitgang van bocht 4 over de kerbstones reed, waarbij de impact van de trillingen een waterlek in de Mercedes-powerunit veroorzaakte.

Teambaas Toto Wolff zegt dat Russells motor "klaar" was, waardoor Mercedes zijn powerunit voor de grand prix van zondag moest vervangen.

Mercedes gaf in een latere verklaring meer details. "Tijdens Georges laatste ronde in Q3 constateerden we een verlies van waterdruk op zijn auto en gaven we hem uit voorzorg de opdracht te stoppen zodra hij de ronde had voltooid.

"Na verdere inspectie hebben we besloten zijn powerunit voorafgaand aan de race van morgen te wisselen, waarbij we overstappen op zijn vierde exemplaar van het seizoen en dus binnen zijn seizoensallocatie blijven."

Russells vierde verbrandingsmotor is de laatste die is toegestaan voordat hij gridstraffen oploopt, waarmee hij op hetzelfde aantal motoren komt als teamgenoot Antonelli. Beide coureurs zullen daarom waarschijnlijk ergens na de zomerstop een gridstraf krijgen.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Maar omdat Mercedes een beschadigd onderdeel vervangt door een exemplaar met dezelfde specificatie, ontloopt Russell een start vanuit de pitstraat en mag hij zijn zevende plaats op de startgrid behouden. "We hadden een waterlek, raakten een hobbel in bocht 4," legde Russell uit. "De ronde voelde tot dan toe goed en daarna ineens niet meer. Ik dacht er niet veel van, en het team vertelde me dat het water over mijn banden spoot.

"Zodra we het in de data zagen, het waterlek, werden mijn bandentemperaturen achter ineens echt koud. Dus ik denk niet veel meer, top drie zeker niet mogelijk, maar misschien hadden er een paar posities hoger ingezeten."

Ondertussen moet teamgenoot Antonelli, die zich als vierde kwalificeerde, naar de stewards vanwege vermeend te hard rijden onder geel, terwijl hij tijdens zijn laatste kwalificatieronde de stilstaande Red Bull van Max Verstappen passeerde.

Regerend wereldkampioen Lando Norris bezorgde Mercedes zijn eerste nederlaag in een grand-prixkwalificatie van het seizoen, door pole te pakken voor Ferrari's Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Hamilton kreeg echter een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Norris' McLaren-teamgenoot Oscar Piastri in Q3, waardoor Antonelli naar de derde plaats zou opschuiven als hij zelf aan een straf ontkomt.