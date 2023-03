Lance Stroll toch in actie bij openingsrace F1-seizoen 2023 in Bahrein

Aston Martin F1-coureur Lance Stroll was in de voorbereiding op het F1-seizoen aan het fietsen in de buurt van Malaga. Tijdens een van de ritten ging het mis. De Canadees kwam ten val en brak zijn pols. Hij werd geopereerd in het Dexeus Hospital in Barcelona, maar moest desondanks de driedaagse wintertest in Bahrein aan zich voorbij laten gaan. Het team was in de nasleep van het incident niet scheutig met informatie omtrent de blessure, teambaas Mike Krack benadrukte dat het ging om een privékwestie. Nu is echter duidelijk dat de openingswedstrijd van het F1-seizoen toch niet te vroeg komt voor Stroll. Hij is voldoende hersteld om aan de start te verschijnen van de Grand Prix van Bahrein, bevestigt de coureur in een korte verklaring.

"Het was frustrerend om tijdens de wintertest niet in Bahrein te kunnen zijn", begint Stroll. "Ik was teleurgesteld dat ik de drie dagen van actie moest missen. Gezien de blessure aan mijn pols vonden het team en ik het beter om te focussen op het herstel zodat ik klaar ben voor dit weekend en het lange seizoen dat in het verschiet ligt." Over de oorzaak van zijn blessure vertelt de Canadees: "Het was een ongelukkig incident. Ik viel van mijn fiets toen mijn wiel in een gat terecht kwam. Gelukkig was de schade niet significant. Een kleine, succesvolle operatie aan mijn pols heeft het probleem snel verholpen. Sindsdien heb ik hard gewerkt met mijn team om ervoor te zorgen dat ik dit weekend volledig fit ben. Ik wil de F1-community bedanken voor hun steun en privacy, evenals het team dat me geholpen heeft met mijn herstel. Nu ben ik klaar voor het raceweekend, iets waar ik enorm naar uitkijk."

De driedaagse wintertest van vorige week moest Stroll dus nog aan zich voorbij laten gaan. Aston Martin riep reservecoureur Felipe Drugovich op als vervanger en liet de Braziliaanse Formule 2-kampioen twee dagdelen testen, terwijl Fernando Alonso de overige vier dagdelen voor zijn rekening nam. Drugovich werd afgelopen weekend nog aangekondigd als de vervanger van Stroll, mocht blijken dat de coureur uit Montreal niet in actie zou kunnen komen. Nu hij toch fit genoeg is bevonden, lijkt Drugovich nog even te moeten wachten op zijn F1-debuut. Wel staat hij op stand-by voor de GP van Bahrein voor het geval dat Stroll uiteindelijk toch moeten afhaken. Dat geldt overigens ook voor Stoffel Vandoorne, de andere reserve van Aston Martin.

