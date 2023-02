Geblesseerde Lance Stroll ontbreekt bij F1-wintertest Bahrein

Maandag maakte Aston Martin Racing bekend dat Lance Stroll op training in Spanje betrokken was geweest bij een 'klein ongeluk'. Hij heeft daarbij verwondingen opgelopen die hem ertoe dwingen om de driedaagse F1-wintertest in Bahrein te missen. Het team stelt dat de rijder herstellende is, maar het is niet duidelijk wanneer hij terugkeert. Het team zegt daarover: "We bekijken de situatie per dag en zullen voor de Grand Prix van Bahrein een update geven."

Stroll begint dit jaar bij het Aston Martin van zijn vader Lawrence Stroll aan zijn zevende seizoen in de koningsklasse, maar voorlopig moet hij even geduld hebben. "Ik heb een onfortuinlijk ongeluk gehad bij een fietstraining tijdens mijn voorbereiding op het seizoen", laat Stroll weten. "Ik ben erop gebrand terug te keren in de auto en ik kijk enorm uit naar het aankomende seizoen. Ik ben gemotiveerd om zo snel mogelijk terug te keren na deze tegenslag."

Stroll heeft vorige week tijdens een filmdag op Silverstone al wel wat meters gemaakt met de AMR23, maar dat is niet genoeg voor de start van het seizoen. De Canadees heeft met Fernando Alonso dit jaar een nieuwe teamgenoot, de 41-jarige coureur uit Oviedo gaf eerder aan het lachwekkend te vinden dat F1-teams slechts drie dagen testen voordat ze aan het seizoen beginnen: "Niemand gaat anderhalve dag trainen voordat het WK begint", liet hij optekenen.

Voor Stroll is het de realiteit dat hij met nog minder voorbereiding aan het seizoen begint. Het is nog niet duidelijk hoe Aston Martin het ontbreken van Stroll zal opvangen. Aston Martin beschikt met Felipe Drugovich en Stoffel Vandoorne over twee reserves, die laatste zit dit weekend overigens voor de Formule E in Zuid-Afrika.

De Formule 1-wintertest in Bahrein begint donderdag en duurt tot en met zaterdag.