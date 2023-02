De Formule 1-fan wordt al sinds begin februari opgewarmd voor het nieuwe seizoen. Alle teams organiseerden een launch, al zat er nogal een verschil in de uitvoering. Meerdere equipes lieten niet meer dan een nieuwe livery - veelal nauwelijks te onderscheiden van de kleuren van 2022 - op de oude auto zien. Een aantal teams pakte het grootser aan, met Ferrari als absoluut hoogtepunt. Naast de onthulling van de 2023-bolide, werd direct een korte demonstratie van vijf ronden gegeven. Live wereldwijd uitgezonden. Een aardig risico met het oog op kinderziekten en problemen, maar mooi voor de fans.

Alle teams werkten ook nog een shakedown af met de 2023-spec, onder de noemer ‘filmdag’. Op zo’n dag mag er maximaal honderd kilometer afgelegd worden met speciale Pirelli demonstratiebanden. Dat is voldoende om de kinderziekten te ontdekken en de eerste problemen te verhelpen. Er is immers maar weinig tijd om in de aanloop naar de seizoensopener echt te testen: slechts drie dagen. De teams en coureurs komen van donderdag 23 tot en met zaterdag 25 februari in actie. De Formule 1-wintertest staat om kostenbesparende redenen weer in Bahrein gepland. De teams kunnen na de driedaagse sessie in het oliestaatje blijven, aangezien een paar dagen later de seizoensopener op datzelfde circuit verreden wordt.

Hoe laat begint de F1 wintertest 2023 in Bahrein?

De Formule 1-wintertest in Bahrein begint elke dag om 10.00 uur lokale tijd, 08.00 uur Nederlandse tijd. De coureurs en teams hebben elke dag 9,5 uur de tijd om hun nieuwe materiaal aan de tand te voelen: om 17.30 uur Nederlandse tijd wordt de vlag gezwaaid. De testdagen worden onderbroken door een lunchpauze van een uur. Deze pauze duurt van 14.15 uur tot 15.15 uur lokale tijd, dat is 12.15 uur tot 13.15 uur in Nederland. In deze break wordt elke dag een persconferentie georganiseerd met daarin coureurs en teambazen.

Dag Testtijden lokale tijd Testtijden Nederlandse tijd Donderdag 23 februari 10.00u - 14.15u, 15.15u – 19.30u 08.00u – 12.15u, 13.15u - 17.30u Vrijdag 24 februari 10.00u - 14.15u, 15.15u – 19.30u 08.00u – 12.15u, 13.15u - 17.30u Zaterdag 25 februari 10.00u - 14.15u, 15.15u – 19.30u 08.00u – 12.15u, 13.15u - 17.30u Video: Het onzichtbare geheim van Red Bull Racing en Adrian Newey uitgelegd